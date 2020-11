Ervaren bestuurders kunnen rijgedrag online testen

Het gaat dan bijvoorbeeld om rijden in een drukke stad, in het donker, in de stromende regen, op een drukke kruising of op een onbekende snelweg. De test toont of iemand ontspannen is, dashboardinstrumenten soepel bedient of bijvoorbeeld gemakkelijk inparkeert.

Na afronding van de test, die online, gratis en anoniem is, krijgt de bestuurder een op maat gemaakt advies, wat zou moeten helpen bewuster en daarmee veiliger te rijden. Circa 90 procent van alle verkeersongevallen in Nederland ontstaan doordat bestuurders hun gedrag niet goed op de situatie afstemmen.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen is over de test te spreken. "Ook al verplaatsen we ons momenteel minder door corona, als we in de auto stappen is het belangrijk dat het veilig is. Met deze test kun je als automobilist jezelf op een leuke en makkelijke manier even ‘door de scan’ halen. Je weet meteen wat er goed gaat en wat eventuele aandachtspunten zijn. Een mooi initiatief, goed voor de verkeersveiligheid."

De test is hier online te doen.