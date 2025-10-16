De Volkswagen Transporter is er al in talloze smaken en daar komt er nu een bij. Dit is de Volkswagen e-Transporter Kombi Taxi. Zoals zijn naam al weggeeft is die speciaal voor inzet als taxi bedoeld.

De Volkswagen Transporter is er met dieselmotoren, met plug-in hybride aandrijflijnen en zelfs met elektrische aandrijflijnen. Daar komen nog vierwielaangedreven versies en diverse carrosserievarianten bij. De keuze is reuze, en die wordt alleen maar groter. Maak kennis met een speciaal voor de taximarkt bestemde elektrische variant van de Transporter. Dit is de Volkswagen e-Transporter Kombi Taxi.

De basis van deze nieuwe taxiversie van de Volkswagen Transporter is een bekende. Van de bedrijfswagen bestond namelijk al een elektrisch aangedreven en Kombi geheten personenversie, niet te verwarren met de fraaier uitgevoerde en meer als personenauto bedoelde (e-)Caravelle. De Volkswagen e-Transporter Kombi met Taxi-toevoeging biedt plaats aan negen inzittenden, drie op elke zitrij. Die zitplekken zijn bekleed met slijtvaste en vuilafstotende bekleding. Een warmtepomp, climate control en de mogelijkheid om het interieur elektronisch bij te verwarmen zijn standaard, evenals parkeersensoren achter. In het dak is een noodluik aanwezig en samen met andere aanpassingen voldoet de elektrische taxibus daarmee volgens Volkswagen aan alle wettelijke eisen.

De Volkswagen e-Transporter Kombi Taxi heeft een 64 kWh accu en moet daaruit een bereik van 327 kilometer kunnen persen. De vanafprijs van de nieuwe variant bedraagt €46.990. Uitgebreid beeldmateriaal is er helaas nog niet.