'Elektrische Volkswagen Golf 1 en Kübelwagen op komst'

In Duitsland zijn volgens Autocar de namen e-Käfer, e-Golf Classic, e-Samba en e-Kübel in patent vastgelegd door Volkswagen. De aanduiding 'e' laat natuurlijk weinig onduidelijkheid bestaan over waar het hier om gaat. Er lijken elektrische varianten van de oude Volkswagens op komst te zijn. Dat is op zich niet nieuw; we zagen immers eerder al de elektrische Kever en T1 e-Bulli. Beiden creaties van eClassics, dat al een aantal jaar met ondersteuning vanuit Volkswagen werkt aan het omtoveren van klassiekers tot EV's.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat de patenten duiden op grootschalige aanpassing van meer klassieke Volkswagens, in samenwerking met eClassics. de e-Käfer is dus al bekend en waarschijnlijk is de e-Samba de T1 die we dus ook al eerder zagen. Nieuw zijn echter de e-Golf Classic en de e-Kübelwagen. Achter de schermen wordt dus waarschijnlijk ook een conversie voor deze modellen klaargestoomd. Voor de elektrische Kever, T1, T2 en T3 gebruikt eClassics momenteel al de 83 pk of 101 pk sterke elektromotor die van Volkswagen zelf afkomstig is. Ook de accupakketten, 35 kWh of 45 kWh, komen bij het merk vandaan. Reken er dus op dat ook de Golf 1 en de Kübelwagen in de toekomst daarmee uit te rusten zijn.