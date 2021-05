Elektrische Porsche 911 is 507 pk sterk

Everrati is een in 2019 opgericht bedrijf dat onder meer al een elektrische Mercedes-Benz SL 'Pagode' (W113) heeft en naast een elektrische Land Rover Series IIA ook nog elektrische Porsches 911 van de 964-generatie in het aanbod heeft, in zowel Targa- als Coupé-trim. Everrati lanceert nu een extra intense Signature Edition van zijn elektrische Porsche 911.

De reguliere elektrische 911-modellen (964) die Everrati nu aanbiedt, leveren 446 pk en 460 Nm, maar de Signature Edition gaat daar overheen. De Porsche Signature Edition heeft namelijk een 507 pk en 500 Nm sterke elektromotor op de plek van de originele boxermotor. Daarmee sprint de Porsche in minder dan 4 tellen naar 97 km/h (60 mph). Daarbij perst de elektrische 911 zo'n 240 elektrische kilometers uit zijn 53 kWh accupakket.

Natuurlijk is de 911 Signature Edition van Everrati net als de reguliere elektrische auto's die het aanbiedt een zogenoemde restomod. In alle gevallen heeft een schadevrije 911 als basis gediend, die vervolgens helemaal wordt gerestaureerd en daarbij wordt voorzien van moderne techniek. De conversie naar een elektrische aandrijflijn is overigens omkeerbaar, zo meldt Everrati. De 911's krijgen onder meer speciale klokken die onder meer informatie over de status van het accupakket geven. De voorstoelen zijn verwarmbaar, er is airco aan boord en er is zelfs een Porsche-radio met navigatie-, Bluetooth- en Apple CarPlay-functies beschikbaar.

De Signature Edition onderscheidt zich niet alleen met zijn krachtigere aandrijflijn. De speciale editie heeft namelijk ook nog een widebody. De voor- en achterschermen zijn uit koolstofvezel vervaardigd en wie het wenst kan een koolstofvezel dak krijgen. De 'reguliere' elektrische 911 van Everrati heeft als Pure een vanafprijs van omgerekend € 232.000. Let wel, dat is nog zonder de kosten voor de donorauto. Voor de Signature Edition ben je omgerekend minimaal € 290.000 kwijt. Ook dat is exclusief de kosten voor de donorauto ...