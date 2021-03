Elektrische Mercedes-Benz EQS vanbinnen

De elektrische Mercedes-Benz EQS is in Nederland al te reserveren terwijl de auto zelf nog niet eens is onthuld. In een nieuwe teaservideo geeft Mercedes-Benz meer van het interieur van de nieuwe elektrische topsedan vrij.

Mercedes-Benz moet de EQS nog in vol ornaat aan de wereld tonen, maar toch is de auto al te reserveren. De eerste exemplaren moeten zelfs al in de tweede helft van dit jaar geleverd worden. Voor een complete onthulling van de elektrische topsedan is het blijkbaar nog te vroeg, maar Mercedes-Benz laat in een nieuwe teaservideo wel meer zien van de veelbelovende werkplek van zijn elektrische equivalent van de S-klasse.

In januari dit jaar gaf Mercedes-Benz al de eerste informatie vrij van het MBUX Hyperscreen dat in de EQS debuteert. Het MBUX Hyperscreen is een volledig nieuwe en zeer uitgebreide variant van het MBUX-multimediasysteem dat we al nagenoeg alle modellen van het merk kennen. De Hyperscreen-variant is echter een bijzondere. Het bestaat uit een 1,41 meter breed gebogen stuk glas waarin drie OLED-schermen zijn ondergebracht. Twee ervan zijn er voor de bestuurder. De eerste zit direct achter het stuur, de tweede in de middenconsole. Middels dat tweede scherm stuur je ook de klimaatregeling aan. Het derde scherm zit min of meer voor de snuffert van de bijrijder. Leuk detail: indien er geen passagier op de bijrijdersstoel zit, verandert dat deel display in een 'sierdeel' met zwevende Mercedes-logo's. Het MBUX Hyperscreen bestaat uit meer dan slechts drie displays. Zo geeft het systeem dankzij kunstmatige intelligentie diverse suggesties op basis van het gedrag van de bestuurder en diens bijrijder. De suggesties die het systeem geeft, zijn eenvoudig te accepteren of af te wijzen. Hier vind je een uitgebreid verhaal over het MBUX Hyperscreen.

Glimp van de buitenkant

Inmiddels heeft Mercedes-Benz met alle berichtgeving over het MBUX Hyperscreen al een aardig beeld geschetst van hoe het interieur van de EQS eruit komt te zien, maar het exterieur van de EQS is tot op heden goed verpakt gebleven. Op haar social media laat Mercedes-Benz de EQS nu wat beter zien. Het lijkt erop dat de EQS zowel voor als achter de bekende ledbalken van de EQ-modellen mee krijgt, daarnaast valt de gebogen, gestroomlijnde vorm van de EV op. De volledige onthulling van het elektrische vlaggenschip laat vermoedelijk niet heel lang meer op zich wachten.

De EQS wordt de elektrische toplimo van Mercedes-Benz, een auto die niet slechts een S-klasse met een elektrische aandrijflijn wordt. De auto staat op een modulair elektrisch platform en krijgt ook een compleet eigen koets. Mercedes-Benz belooft een actieradius van maar liefst 700 kilometer. De EQS, een concurrent voor de op stapel staande i7 van BMW, rolt later dit jaar in Sindelfingen van de productieband.