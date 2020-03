Elektrische Jaguar XJ in beeld

De i-Pace blijft niet lang het enige elektrische model van Jaguar. In het Engelse Convetry is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een volledig nieuwe generatie XJ, een auto die een volledig elektrische aandrijflijn krijgt!

Medio vorig jaar rolden de laatste exemplaren van de XJ van de band, een model dat de geschiedenisboeken ingaat als laatste niet-geëlektrificeerde XJ. De nieuwe generatie wordt namelijk voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Inmiddels zijn de eerste testexemplaren gefotografeerd.

De elektrische XJ wordt ontwikkeld door hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor het tot stand komen van de i-Pace, de eerste EV van Jaguar. De komst van een elektrische XJ lijkt opmerkelijk; van grote topsedans zijn immers vooralsnog geen elektrische versies op de markt verschenen. Dat verandert spoedig. Mercedes-Benz komt met de EQS, een elektrisch equivalent van de S-klasse, en BMW heeft met de i7 een batterijvariant van de 7-serie in de ontwikkelingskamers staan. Het is overigens nog maar de vraag of Jaguar ook verbrandingsmotoren op de leveringslijst van de nieuwe XJ zet, vooralsnog wordt namelijk alleen gesproken over de komst van de EV-variant.

De koets van de nieuwe XJ is nog helemaal beplakt met camouflagemateriaal, al kunnen we al zien dat de auto in de portieren verzonken handgrepen krijgt en het lijkt erop dat een groot deel van de neus uit een grille-achtig geheel bestaat. De XJ krijgt een sterk aflopende daklijn en een relatief kort ogende achterklep. Het is niet ondenkbaar dat Jaguar het model omtovert tot een liftback. Nog voor het eind van het jaar krijgen we de nieuwe XJ in volle glorie te zien.

Evenals zijn voorganger wordt de batterij-XJ straks in Castle Bromwich (Birmingham) gebouwd. Het is overigens niet de enige geëlektrificeerde auto die de Britten op de agenda hebben staan. Vanaf 2020 moet van elke Land Rover en Jaguar een geëlektrificeerde versie leverbaar zijn. Let wel, het gaat hier dus niet in alle gevallen om volledig elektrische versies; ook hybrides, plug-in hybrides en mild-hybrid aandrijflijnen vallen hieronder.