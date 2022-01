Eerste week F1-wintertest grotendeels achter de schermen

De voorbereidingen voor het Formule 1-seizoen van 2022 zijn in volle gang. In aanloop naar de seizoensstart bevestigt de Formule 1 nu officieel de testdagen in Barcelona en Bahrein. De testdagen in Barcelona worden echter behoorlijk versoberd.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat van 23 tot en met 25 februari open voor de Formule 1-teams om hun eerste rondjes te rijden met hun nieuwe auto's voor seizoen 2022. Door de veranderde regels verschillen de nieuwe auto's behoorlijk van hun voorgangers, dus de teams en coureurs moeten deze dagen volop benutten om te wennen aan de nieuwe bolides. De sessie in Barcelona is een 'pre-testing track session', dat houdt in dat er geen aandacht aan wordt besteed op televisie, de timing niet van ronde tot ronde wordt gedeeld en er ook geen fans aanwezig zullen zijn. In 2019 was dat bijvoorbeeld nog wel het geval in Barcelona. Wel zijn de beste rondetijden van iedere coureur aan het einde van iedere testdag in te zien.

Na het voorproefje in Barcelona mogen de teams van 10 tot en met 12 maart de baan op in Bahrein voor de officiële testdagen. Een week later wordt op dezelfde locatie de eerste race van het Formule 1-seizoen 2022 verreden. De teams kunnen de testdagen dus goed gebruiken om hun auto's meteen goed af te stellen voor die race. De testdagen in Bahrein worden wél uitgezonden en er mogen fans bij zijn.

