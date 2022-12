Eerste prijs elektrische Peugeot e-208 met nieuwe aandrijflijn

Tot voor kort had de elektrische Peugeot e-208 net als auto's als de e-2008 en Opel Corsa-e, Mokka-e en DS 3 Crossback E-Tense altijd een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor en een 50 kWh accu. Daar komt verandering in. In september presenteerde Peugeot namelijk een vernieuwde aandrijflijn voor de e-208. De elektrische e-208 krijgt een nieuwe sterkere elektromotor én een groter accupakket. AutoWeek heeft de eerste Nederlandse prijs van die vernieuwde e-208 al te pakken.

De nieuwe elektromotor geeft de Peugeot e-208 de beschikking over 156 pk en 260 Nm. Het nieuwe accupakket is 51 kWh groot (netto 48,1 kWh). Doordat de elektromotor niet alleen krachtiger maar ook efficiënter is, neemt de actieradius van de Peugeot e-208 behoorlijk toe. Het energieverbruik ligt met gemiddeld 12 kWh per 100 kilometer een kleine 18 procent lager, met een actieradius van tot 400 kilometer in plaats van 362 kilometer tot gevolg. Naast breder inzetbaar wordt de Peugeot e-208 ook sneller. De topsnelheid blijft op 150 km/h liggen, maar vanuit stilstand zoem je voortaan in 8,2 in plaats van 9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Ook goed nieuws: een 11 kW driefasenlader is voortaan standaard.

Prijs Peugeot e-208 GT

De Peugeot e-208 met de nieuwe aandrijflijn staat vooralsnog alleen als sportieve GT-uitvoering op de prijslijst. Hij heeft een vanafprijs van € 37.200 en is daarmee slechts iets duurder dan de €36.450 kostende 'oude' e-208 GT met de vorige aandrijflijn die enkel nog uit voorraad leverbaar is. De overige uitvoeringen van de e-208 zijn vooralsnog voorzien van de 136 pk sterke elektromotor en de 50 kWh accu. We zijn in afwachting van een reactie van Peugeot of en wanneer de resterende e-208's de nieuwe aandrijflijn krijgen. Overigens krijgt ook de elektrische versie van de Peugeot 308, de e-308, deze aandrijflijn.