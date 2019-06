Eerste Aston Martin DBX rolt van nieuwe productieband

Aston Martin vierde in Wales een klein feestje, want zijn nieuwe fabriek is daar voor het eerst in bedrijf gegaan. Een pre-productiemodel van de komende DBX rolde daar van de band.

Aston Martin heeft drie jaar de tijd genomen om de fabriek in St Athan te bouwen, want in 2016 sprak het Britse luxemerk voor het eerst over de nieuwe productiefaciliteit. Er is echter nog wat werk aan de winkel, want Aston Martin verwacht de fabriek halverwege volgend jaar volledig in gebruik te nemen. Nog voor de officiële opening is de nieuwe geboorteplaats voor Aston Martins al goed voor tweehonderd nieuwe arbeidsplaatsen. Uiteindelijk zouden nog eens 550 nieuwe werknemers een plekje moeten krijgen langs de productieband of elders in het pand.

Op de eerste foto’s van de nieuwe fabriek speelt één auto de hoofdrol: de nieuwe Aston Martin DBX. Een SUV die nog niet officieel gepresenteerd is, maar waar het merk al wel enige tijd mee bezig is. Hoewel de auto nog flink is ingepakt op de beelden, krijgen we steeds meer te zien. Zo komen de hoofdlijnen overduidelijk naar voren en heeft de neus veel weg van zijn sportievere familieleden. Aston Martin trekt tegen het einde van dit jaar het doek van zijn nieuwe model, dat vanaf 2020 in Wales in serieproductie gaat.