Geen nieuwsbericht over een Chinese auto of het land van herkomst wordt er wel bij gehaald in de reacties. ‘Made in China’ maakt nu eenmaal de tongen los, al rijdt een aanzienlijk deel van de Nederlanders liever een Chinese dan een Amerikaanse auto. Let daarbij trouwens wel even goed op van wie dat onderzoek komt.

Eén op de drie Nederlanders rijdt liever in een Chinese dan in een Amerikaanse auto, blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van - en nu komt het – het Chinese automerk Voyah. Dat verklaart trouwens ook meteen de insteek, want laten we wel wezen: tweederde van de Nederlanders rijdt hiermee liever in een Amerikaanse dan in een Chinese auto, en dat is nog altijd een aanzienlijk groter deel.

Het onderzoek werd gehouden onder 1.010 Nederlanders met een rijbewijs, waarvan 26 procent zelfs wel eens serieus zegt te hebben overwogen om een Chinese auto aan te schaffen. KPMG voorziet dan ook een stevige groei van de Chinese auto in Europa, van 4 procent marktaandeel in 2023 naar 10 procent in 2030.

Kjeld Riegen, CEO van Voyah Benelux, geeft eerlijk toe dat de huidige situatie in de Verenigde Staten - denk Trump en Musk – vast ook een rol spelen bij de keuze van Nederlanders tussen Amerika en China. “Daarbij hebben de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten ons eerlijk gezegd geen windeieren gelegd”, zegt hij. “Het verbaast me niet dat automobilisten in het volledig elektrische segment steeds vaker naar alternatieven kijken, en dat Chinese auto’s daarbij steeds vaker een rol spelen. Praktisch alle auto’s daar zijn elektrisch, en ze liggen qua gebruik en innovatie flink voor op Nederland.”