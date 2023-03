Een eerste glimp van de Porsche 911 996 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Het duurt nog even voordat de Porsche 911 van de 996-generatie dertig kaarsjes mag uitblazen, maar toch is het alweer dertig jaar geleden dat we er een eerste glimp van opvingen. In Duitsland dook begin 1993 een ontwerpstudie van de 996 op, al met spraakmakende 'koplampen'.

Eind vorig jaar stonden we uitgebreid stil bij de 25e verjaardag van de Porsche 996. Nu gaan we wat verder terug in de tijd, want in AutoWeek 9 uit 1993 treffen we enkele bijzondere foto's. Hier staan duidelijk zeer vroeg prototypen van de 996. Op het kleimodel dat van achteren gefotografeerd is, is zelfs de 996-aanduiding al te zien. De gespotte ontwerpstudies wierpen al best aardig wat licht op wat we van de 996 mochten verwachten.

Op de neus van één van de studiemodellen waren stickers geplakt die twee verschillende koplampdesigns lieten zien. De linker koplamp (voor de kijkers rechts) bleek al best aardig in de buurt van het eindresultaat te komen, met zijn uitloper richting de kofferklep. Het andere exemplaar lijkt wat meer op de koplampen die nog veel later op de Carrera GT verschenen. Verder zat Porsche met het ontwerp van de neus ook al aardig in de richting die het uiteindelijk in zou slaan voor de 996.

Daarachter was het een iets ander verhaal. De 996 kreeg weliswaar bredere 'heupen' dan zijn voorgangers, alleen werd het wel iets subtieler dan op deze kleimodellen. Ook aan de achterlichten en het luchtrooster is nog aardig wat bijgeschaafd na deze opzet. Het achterste van deze 996-studie doet haast nog meer aan dat van de veel later verschenen Cayman dan aan de 996 denken.

Watergekoelde achtcilinder boxer?

Voor de puristen was het in elk geval een opluchting om te zien dat Porsche de motor in de '911-opvolger' gewoon weer achterin zou leggen. We wisten je dertig jaar geleden al te vertellen dat het wel een watergekoeld exemplaar zou worden, dus wat dat betreft was het voor de traditionalisten wel even slikken. "Het moest er eens van komen, want de luidruchtige luchtgekoelde motoren die we nu nog in de 911 vinden, zijn in feite al lang uit de tijd", schreven we. "Of er misschien later nog een V6 of zelfs een V8 in de '996' komt, is onduidelijk. Voor zover we het kunnen beoordelen, zal er achterin geen plaats zijn voor een dergelijke krachtbron. Wel is er sprake van dat de watergekoelde zescilinder boxer gezelschap krijgt van een achtcilinder van hetzelfde type." Je merkt het al: we tastten dertig jaar geleden nog aardig in het duister. Niet gek ook, als je bedenkt dat het nog vier jaar zou duren voordat de 996 zijn geheimen allemaal prijsgaf.

Porsche 993

Dichterbij was de presentatie van de 993, de 911 die een brug zou moeten slaan naar de 996. Op bovenstaande foto zie je de 993 vermomd als 964. We troffen deze 'mule' testend in thuisland Duitsland en vooral de gekunstelde zijschermen vooraan maakten duidelijk dat de neus van de 993 wat anders zou worden dan die van de 964: "Hij krijgt vlak liggende koplampen, maar die gaan hier nog schuil onder carrosseriedelen van het huidige model." Op een foto van de achterkant was bovendien te zien dat ook de achterlichten voor het eerst in de geschiedenis van de 911 écht aanzienlijk zouden veranderen. "De 911 modeljaar '93 heeft een bredere achterpartij en de achterlichtunits zijn hoger geplaatst."

De 993 zou uiteindelijk een klein jaar na deze spot in productie gaan en wordt ondanks zijn voor een 911 toch vrij stevig veranderde uiterlijk gezien als de laatste 'klassieke 911'. Het was immers ook de laatste 911 die qua basisvorm nog sterk voortborduurde op het oermodel en ook de laatste met luchtgekoelde boxers.