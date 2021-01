Ecurie Ecosse brengt Jaguar C-type opnieuw uit

Het Schotse raceteam Ecurie Ecosse deed in de jaren 50 mee in de Formule 1 én reed toen (en in de vroege jaren 60) mee in de 24 Uur van Le Mans. Het begon in 1952 echter met lokale racesuccessen met een aangepaste Jaguar C-type, met coureur en mede-oprichter Ian Stewart achter het stuur. Die C-type krijgt nu van het in 2011 herboren Ecurie Ecosse een modern vervolg. Eerder kwam het al met een nieuw gebouwde versie van de auto waarmee het in de jaren 60 naar Le Mans wilde, de LM69.

"Hoe kunnen we beter de historische successen van de Ecurie Ecosse C-types vieren dan als eerbetoon een oplage auto's te bouwen? Zeven onbetaalbare chassis die destijds hebben geracet, bestaan nog steeds. Wij brengen als eerbetoon een genummerde zusterauto voor elk van deze auto's", aldus Ecurie Ecosse-topman Alasdair McCraig. "Net als hun voorgangers worden ze met scherp oog voor detail met de hand gebouwd in Coventry en door Ecurie Ecosse-technici technisch aangescherpt."

Ecurie Ecosse meldt dat de auto's van de grond af nieuw worden gebouwd met het originele ontwerp als leidraad. Dat betekent onder meer een aluminium koetswerk op een stalen spaceframe, met de bekende zes-in-lijn XK-motor van Jaguar in de neus. Er worden wel enkele moderniseringen doorgevoerd. Zo krijgen de nieuwe C-types modernere schijfremmen, een opgewaardeerde ophanging, een modernere handgeschakelde vijfbak en wordt de basis ook stijver dan voorheen. Een exacte replica is het dus niet.

De grootste aanpassing is motorisch: de zescilinder krijgt een groter slagvolume: 4,2-liter. Ook moet een modern injectiesysteem in plaats van carburateurs het oorspronkelijke vermogen doen verbleken. Ecurie Ecosse meldt een vermogen van 304 pk. Daarmee moet de nieuwe C-type in 5,2 seconden naar 100 km/h schieten en een top halen van 251 km/h. Serieus snel. Wat de C-types moeten gaan kosten, is niet bekend. Het eerste exemplaar is reeds gebouwd.