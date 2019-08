EB110-bedenker Romagna reageert op Bugattigeruchten

Met het wereldberoemde concours d’élégance van Pebble Beach in het vooruitzicht gonst het van de geruchten rondom Bugatti, dat tijdens Car Week een eerbetoon aan de EB110 zou presenteren. Bugatti ontkent dat in alle toonaarden, maar laat EB110-bedenker Emilia Romagna voor de zekerheid wel alvast reageren op het idee.

Daarmee ontstaat de opmerkelijke situatie waarbij Romagna reageert op een gerucht dat volgens Bugatti nergens op is gebaseerd. “Ik heb de geruchten gehoord”, zegt Romagna. “Ik weet niet of het klopt, maar als er inderdaad een eerbetoon aan de EB110 komt zou dat heel veel betekenen voor mij, mijn familie en mijn vroegere compagnons van Bugatti Automobili”.

Vervolgens wordt de interviewer nog brutaler door expliciet te stellen dat de EB110 Super Sports als uitgangspunt gaat dienen voor de rijdende hommage. Die nog snellere en lichtere versie is herkenbaar aan de ronde ‘gaten’ in de flank en is nog zeldzamer dan de reguliere GT-variant. “Ik ben zeker niet de meest onbevooroordeelde persoon op dit gebied, maar durf toch te stellen dat geen enkele auto zo’n hommage meer verdient dan de EB110 SS", reageert de op leeftijd geraakte supercarbouwer op deze gedachte.

Romano Artioli kocht het destijds slapende Bugatti in 1987 en greep het recht op de merknaam aan om de EB110 te ontwikkelen. Dankzij een 3,5-liter V12 met minimaal 560 pk behoorde die auto net als de Veyron tot de allersnelsten van zijn tijd. Het 0-100-sprintje was in 3,5 tellen achter de rug, de top lag in het geval van de SS boven de 350 km/h. Tegelijk viel de in 1991 gelanceerde supercar op met een strak en modern, maar evengoed buitenissig koetswerk. De EB110 werd gebouwd in het Italiaanse Campogalliano, in een fabriek die nog steeds bestaat en zelfs kan worden bezichtigd. Onder Volkswagen keerde Bugatti weer terug naar Molsheim, de destijds Duitse, maar sinds 1918 weer Franse plaats in Elzas-Lotharingen, waar de Italiaanse oprichter zijn merk in 1909 vestigde.