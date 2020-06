Eagle presenteert E-type Lightweight

Het Britse Eagle houdt zich al jaren bezig met de creatie van hele bijzondere op de Jaguar E-type gebaseerde auto's. De nieuwste toevoeging is deze E-type Lightweight. Een reïncarnatie van een gelimiteerde E-type die voor de racerij bedoeld was.

In de beginjaren van de E-type stoomde Jaguar een aantal speciale versies klaar voor de racerij. Dat begon in 1962 met de Low Drag Coupe, een auto in de geest van de D-type, waar maar één exemplaar van werd gebouwd. Een jaar later borduurde Jaguar hierop voort met de E-type Lightweight. In zekere zin een doorontwikkeling van de Low Drag Coupé. Hier werden er twaalf van gebouwd; hyperexclusief dus. Jaguar besloot zes jaar geleden zelf al een gelimiteerde moderne interpretatie van deze Lightweight te bouwen. Die was nóg exclusiever, want daar verschenen er maar zes van. Nu is Eagle aan zet, met hun eigen reïncarnatie van de E-type Lightweight.

Net als bij het origineel, onderscheidt de Lightweight van Eagle zich door zijn meer D-type-achtige vormen, aluminium plaatwerk en afneembare hardtop. Eagle zegt voor hun E-type Lightweight aluminium gebruikt te hebben dat net wat beter tegen een stootje kan dan bij het origineel het geval is. De op een chassis van een reguliere E-type gebouwde auto heeft verder onder andere wat grotere wielen, bredere wielkasten, een bredere wielbasis en een iets schuiner aflopende voor- en achterruit dan het origineel. Uiteraard zijn ook de versnellingsbak, ophanging en het differentieel allemaal stukken beter. Eagle ontwikkelde deze zaken zelf (weliswaar geïnspireerd op de originele onderdelen) en gebruikte ook hiervoor aluminium als hoofdbestanddeel.

Onder de aantrekkelijke neus ligt een door Eagle gebouwde 4,7-liter zes-in-lijn. Een grotere motor dan de 3.8 die in de Lightweight uit 1963 lag, maar wel eentje die bij de auto past. Het is namelijk een - wederom grotendeels uit aluminium opgetrokken - variant van de XK-motor. Volgens Eagle is deze krachtbron goed voor een vermogen van 385 pk (85 meer dan het origineel) en een koppel van 508 Nm. Combineer dat met het gewicht van slechts 1.017 kilo en je weet dat je met de Lightweight flink kunt doorrijden. 0-96 km/h is in 'minder dan 5 seconden' achter de rug. De topsnelheid ligt op ruim 270 km/h. Eagle bouwt de Lightweight geheel naar wens van de klant, voor ongetwijfeld een al net zo speciaal bedrag. Wat het precies moet kosten, wordt niet duidelijk. Reken maar op meer dan een miljoen euro.