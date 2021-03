Jaguar E-Type 60 Collection: historisch setje

De legendarische Jaguar E-Type viert deze maand z’n zestigste verjaardag. Om die mooie gebeurtenis kracht bij te zetten komt Jaguar Classic met een serie E-Types die een directe verwijzing zijn naar de auto’s die in maart 1961 in Genève debuteerden.

Jaguar Classic maakt in totaal zes sets van één coupé en één roadster. Inderdaad: deze eerder aangekondigde auto’s worden uitsluitend als complete set verkocht. Het betreft geen compleet nieuw gebouwde auto’s, maar tot in het kleinste detail gerestaureerde exemplaren.

De auto’s zijn geïnspireerd op de coupé en roadster die in maart 1961 in Genève werden gepresenteerd. De Britten zouden niet Brits zijn als daar niet een schitterend verhaal bij hoort. Op 15 maart 1961 werd de E-Type voorgesteld aan het publiek tijdens de welbekende autoshow van Genève. Daar had Jaguar een exemplaar beschikbaar voor proefritten: een grijze coupé met kenteken 9600 HP. Die auto werd volgens de legende gewoon over de weg en uiteraard volgas van de fabriek in Coventry naar Genève gereden door PR-man Bob Berry. Ter ere van die mooie rit heet de grijstint op de herboren coupés ‘Flat out Grey’.

Drop everything

Het verhaal gaat echter verder. Wegens de positieve reacties zag Jaguar zich naar eigen zeggen genoodzaakt om in allerijl een tweede exemplaar naar Genève over te brengen. De in British Racing Green uitgevoerde roadster met kenteken 77 RW werd eveneens over de openbare weg en met grote spoed naar Zwitserland gereden, ditmaal in de vaardige handen van testrijder Norman Dewis. Dewis moest volgens de legende ‘alles uit z’n handen laten vallen’ om de auto naar de beurs te rijden, dus heet de groene kleur op de gerestaureerde roadster, jawel ‘Drop everything Green’. Je moet er maar op komen.

Honderd uur handwerk

In het interieur komen we eveneens een verwijzing naar deze bijzondere ritten tegen. Zo krijgen de auto’s een gestileerde routekaart van de rit in kwestie mee op de middenconsole. Deze gravure kost per auto honderd uur handwerk, meldt Jaguar. Voorts zijn de auto’s natuurlijk rondom voorzien van een voor de gelegenheid ontworpen E-Type 60-logo, begeleid van de jaartallen 1961-2021. Als kers op de slagroom wordt er voor de zes kopers in de zomer van 2022 een rit van Coventry naar Genève georganiseerd, om dat feestje toch een keer zelf mee te maken. Écht ‘flat out’ zal dat overigens niet gaan, want er moet natuurlijk wel tijd overblijven voor mooie hotels en ‘culinaire hoogtepunten’.