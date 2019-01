Dus toch: nieuwe Kia Mohave gesnapt

Het is 2008 als Kia de Borrego/Mohave presenteert, een SUV die in 2011 weer van de Noord-Amerikaanse markt verdween maar die in thuisland Zuid-Korea nog altijd - in gefacelifte vorm - wordt aangeboden. Tijdens de North American International Auto Show die medio deze maand van start ging, introduceerde Kia in de Verenigde Staten de Telluride. Die dik vijf meter lange SUV springt met zijn drie zitrijen mooi in het gat dat de Borrego er achterliet, maar in het thuisland dient die Telluride níet als opvolger van de daar Mohave geheten Borrego.

Op deze spionagefoto's is namelijk een forse ingepakte SUV die waarschijnlijk wél als directe opvolger van de Mohave moet worden gezien. Nouja, nieuw. Naar verluidt gaat onderhuids gewoon het platform van de huidige generatie schuil. De koets wordt echter wel helemaal vernieuwd. Verwacht een design dat in ieder geval beïnvloedt is door het ontwerp dat Kia de Telluride heeft meegegeven. Momenteel levert Kia de Mohave met een 3,8-liter grote V6 én met een 4,6-liter grote V8. Waarschijnlijk keren die motoren in iets aangepaste vorm terug in deze nieuwe generatie.