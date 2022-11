Duitsland doet proef met inductieladen op snelweg

Voor elektrische tandenborstels is de inductietechnologie voor het draadloos opladen van een accu allang gemeengoed, maar voor elektrische auto's ligt dat anders. Verschillende fabrikanten spelen al jaren met het idee, maar tot meer dan wat kleinschalige pogingen leidde het tot dusver niet. Zo bood BMW al eens een draadloos laden-plateau aan voor zijn plug-in hybride 530e en implementeerde Volvo dit jaar de technologie in het Zweedse Göteborg. Daar rijden elektrische Volvo's XC40 die draadloos worden opgeladen rond als taxi.

Duitsland geeft binnenkort invulling aan de volgende stap: het draadloos opladen van (op snelheid) rijdende auto's. Daarvoor rust het een traject van 1 km Autobahn in het noorden van Beieren uit met de technologie. Dat schrijft Business Wire. Het project begon al in juli, maar wordt nu pas wereldkundig gemaakt. Per wanneer het traject in gebruik kan worden genomen, is nog niet bekend. Er is €7,5 miljoen mee gemoeid, waarvan een belangrijk deel afkomstig is van het Duitse ministerie voor Economische Zaken en Klimaat onder het mom van diens programma voor elektrisch vervoer.

Beperkte efficiëntie

De toe te passen apparatuur is afkomstig van het Israëlische Electreon, dat al eerder een proef deed met het opladen van rijdende elektrische bussen in Karlsruhe, Duitsland. Met de nieuwe proef wordt er op grotere schaal getest, waarbij er ook oog is voor kostenefficiëntie bij het op grotere schaal toepassen van inductieladen voor rijdende voertuigen. Of elke elektrische auto met inductielaadmogelijkheid kan opladen op het proeftraject, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk maken tijdens de proef alleen toegewezen voertuigen als bussen of taxi's er gebruik van. Daarbij zijn er nog maar weinig EV's op de markt die het zouden kunnen.

Het is overigens nog maar de vraag of snelwegen waarop rijdend draadloos laden mogelijk is in de toekomst daadwerkelijk op grote schaal worden aangelegd. Bij inductieladen gaat een stuk meer energie verloren dan bij laden via een kabel, wat niet spreekt voor de efficiëntie ervan: een van de redenen voor het überhaupt nog niet van de grond komen van op grote schaal draadloos laden. De aanstaande Duitse proef zal ons er ongetwijfeld meer over leren.