‘Duitse ministerie dreigt met extra boetes voor Audi’

Problemen blijven Audi achtervolgen in het inmiddels beruchte dieselschandaal. Het Duitse Bild am Sonntag heeft naar eigen zeggen nieuwe documenten ingezien waaruit blijkt dat het Duitse ministerie van Transport met nieuwe boetes dreigt. Audi zou nog niet voldaan hebben aan een grote terugroepactie. Het ministerie eiste in september 2017 dat het merk 24.000 A7’s en A8’en zou terugroepen. Voor elke auto buiten deze deadline, vraagt het m inisterie naar verluidt €25.000.

De aangegeven V6- en V8-dieselaangevoerde auto’s stoten ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uit als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid. Deze auto’s kwamen destijds door de test omdat het stuur op de rollenbank nauwelijks wordt omgedraaid. De software van de tussen 2009 en 2013 gebouwde modellen moesten voor 26 september zijn aangepast.

Het ministerie zou Ingolstadt op meer punten onder vuur hebben genomen. De auto’s die voor de deadline niet zijn aangepast kunnen hun typegoedkeuring verliezen. Volgens Audi is er niets aan de hand en komt het nog voor de deadline met aanvullende documenten. “In september krijgen we nog eens papieren van 8.200 auto’s binnen.” Volgens Audi was er in 2017 geen sprake van opzettelijke foutieve software, maar ligt de fout in de software van de automatische versnellingsbak. De Duitsers hebben in ieder geval nog tien dagen de tijd. De klok tikt!