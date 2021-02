Duitse minister: 'Tesla-fabriek wordt EV-knooppunt'

De Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide houdt de gemoederen aardig bezig. Het is een enorm bouwwerk dat verrijst op een plek waar natuuractivisten, wildbeschermers en omwonenden al meerdere malen voor vertraging zorgden. Er waren zorgen over de fauna, over de milieu-impact en over de overlast. Deze week was er opnieuw een zorgelijk bericht: belangrijke gebouwen zouden achterliggen op schema en ook zouden nog niet alle benodigde vergunningen rond zijn. Jörg Steinbach, de minister van Economie van de deelstaat Brandenburg vertelt Automotive News dat hij vermoedt dat de vertraging wel meevalt. Hij zegt er 'helemaal gerust' op te zijn dat het vroeg of laat allemaal goedkomt. Of de fabriek daadwerkelijk in juli operationeel is, weet hij niet, maar 'vanuit Tesla zijn er geen signalen dat dat niet lukt'.

Volgens Steinbach is het een goede zaak dat alles tegen het licht wordt gehouden als het aankomt op het wettelijk goed regelen van de bouw. 'Liever goed dan snel', lijkt het motto te zijn. Als de fabriek eenmaal gaat draaien, voorziet Steinbach goede perspectieven voor 'zijn' Brandenburg. "Er zijn meer aanvragen voor potentiële investeringen in Brandenburg dan ooit. En dat tijdens een pandemie", aldus de 64-jarige. Volgens hem zijn er tal van bedrijven die graag aanhaken rond de fabriek en kan er een soort 'EV-knooppunt' ontstaan voor West-Europa. Bedrijven die waarschijnlijk niet alleen aanhaken op wat Tesla doet, maar überhaupt graag inspelen op de groeiende vraag naar elektrische auto's. Voor het om Berlijn heen gelegen Brandenburg zou het een mooie verandering zijn. Het in de voormalige DDR gelegen gebied is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer het bruisende industriegebied geworden dat het ooit was.