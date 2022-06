DS wil dashboards zonder schermen

Een modern auto-interieur is niet compleet zonder de nodige schermen. In de ene auto zijn ze nog groter dan in de andere. Een doorn in het oog voor DS, dat zegt toe te werken naar een toekomst waarin de schermen weer uit de auto's verdwijnen.

Er lijkt sinds enkele jaren haast een strijd te zijn ontketend tussen autofabrikanten wie het grootste scherm in zijn auto weet te frotten. Op dit moment ligt Mercedes-Benz in dat geval aan kop, met zijn immense 'Hyperscreen'. In feite zijn dat drie schermen, die samen van bijna het hele dashboard één groot scherm maken. Leuk en aardig, maar als het aan DS ligt, gaan we terug naar eenvoudiger tijden. Althans, terug naar tijden waarin je je informatie niet per se uitsluitend via schermen kreeg.

DS-ontwerper Thierry Métroz verklaart in gesprek met het Britse Autocar namelijk dat DS al die schermen 'een beetje stom' vindt. Volgens hem streeft DS naar interieurs waarin je een meer 'serene' omgeving treft. De vernieuwde DS 7 doet nog even niet mee aan dat rustgevende feestje, maar we hebben het hier ook over toekomstplannen. Métroz legt uit dat DS' doel is om alle schermen op den duur uit zijn interieurs te verbannen. "Dat zorgt voor een flinke uitdaging, want we moeten natuurlijk op de één of andere manier wel de bestuurder van informatie voorzien." In ieder geval niet meer via een scherm, dat volgens Métroz 'een lelijk rechthoekig zwart vlak met vingerafdrukken' is als je het uitzet.

Welke ideeën DS heeft voor een schermloos interieur, doet Métroz nog niet uit de doeken. Het teruggrijpen op puur fysieke knoppen voor de bediening zou al een begin zijn. De informatie de je normaal op je scherm ziet, zou eventueel via een head-up display of augmented reality voor je neus kunnen worden geprojecteerd. Die technologieën zijn er natuurlijk al, nu is het alleen nog aan een fabrikant om op die manier een conventioneel scherm op het dashboard geheel overbodig te maken. Wie weet krijgt DS daarin een voortrekkersrol.

Wat zou jij een goede oplossing vinden om van alle schermen in het interieur af te komen, zonder dat je moderne functionaliteiten verliest? Is het überhaupt een goed idee van DS?