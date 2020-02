DS voegt sedan aan gamma toe

DS Automobiles laat door middel van een teaservideo weten dat het iets nieuws in het vat heeft zitten. Het merk steekt niet onder stoelen of banken dat het een splinternieuwe sedan aan zijn leveringsgamma gaat toevoegen.

Het modelaanbod van DS is met de 3 Crossback en 7 Crossback momenteel vrij beperkt. Uit spionagebeelden konden we gisteren opmaken dat het merk met een opvolger voor de DS 4 (Crossback) komt, maar dat is niet het enige nieuws dat we uit DS-hoek kunnen verwachten. In een teaservideo kondigt DS Automobiles namelijk de komst aan van een vierde nieuwkomer.

Die vierde nieuwkomer is overduidelijk een sedan. DS Automobiles laat flarden zien van een nieuw model met een 'losse kofferbak' waarin DS-kenmerkende achterlichtunits een plek krijgen. Op de achterklep lezen we de toevoeging 'E-Tense' en dat betekent dat de auto in elk geval met een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikbaar komt. Zeer waarschijnlijk gaat het om een auto die je moet zien als DS' versie van de 508. Reken dus op een auto die zijn techniek met die Peugeot deelt, maar die wel een eigen koets draagt. De aanduiding 'E-Tense' wijst in dat geval op de komst van een plug-in hybride aandrijflijn, aangezien Peugeot van zijn 508 ook een plug-in hybride op de menukaart heeft staan.

Op 24 februari wordt alle twijfel weggenomen, DS presenteert zijn benjamin dan op een bijzondere plek: onder de Eiffeltoren in Parijs!