DS 9 zet voet op Europese grond

Precies een week geleden dook er in China een afbeelding op van een nieuwe DS die afgaande op de bijbehorende foto’s de naam DS 9 krijgt. Het chiquere broertje van de Peugeot 508 is nu ook op Europees grondgebied gespot, zij het in gecamoufleerde vorm.

De DS 9 dook als het spreekwoordelijke duveltje uit een doosje op zonder enige vorm van camouflage, al liet de kwaliteit van de beelden zoals te doen gebruikelijk bij autofoto’s uit China nogal te wensen over. De nieuwe camouflageplaten bevestigen echter het vorige week opgewekte vermoeden dat de DS 9 een direct broertje wordt van de Peugeot 508.

Afgaande op de beelden baseert Citroën z’n nieuwe topmodel op de in China leverbare 508 L. Dat betekent niet alleen dat de auto een wielbasis van 2.848 mm krijgt, maar ook dat er elders significante verschillen zijn. Zo is de 508 L geen liftback, maar een sedan, een lot dat ongetwijfeld ook de DS 9 beschoren is. Van opzij vallen de raamstijlen op, want op de hier bekende 508 ontbreken die.

Dat de DS 9 een sedan is lijkt een slimme zet, want DS wil met het model vooral scoren in China. Daar is het model dan ook primair voor bedoeld, maar z’n verschijnen in Europa doet wel vermoeden dat de auto ook hier in de fraai aangeklede showrooms zal verschijnen.

Er is echter nog een reden om te vermoeden dat de ‘9’ een Europese carrière krijgt, want we hebben dit jaar nog een model van DS tegoed. Vanaf 2017 moet er namelijk elk jaar een nieuwe DS verschijnen. In ’17 was dat de DS 7 en in ’18 de DS 3 Crossback, maar dit jaar bleef het vooralsnog stil. Hoewel DS Nederland zeker niet wil bevestigen dat de 9 komt, wijst de importeur wel nadrukkelijk op deze belofte.