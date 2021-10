Dit lees je in AutoWeek 40

AutoWeek 40 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week extra aandacht voor youngtimers! Dit kun je onder meer verwachten.

AutoWeek 40 is een heuse youngtimerspecial. Dat uit zich onder meer in een dubbeltest tussen de Opel Omega en Mazda Xedos 9. Mazda en Opel hebben beide jarenlang geprobeerd de gunst van de koper te winnen met deze grote sedans. Voor beide onbeminde auto’s begint nu wellicht het tweede leven als youngtimer, dus hoog tijd om weer eens op te frissen wat je dan in huis haalt.

Uiteraard kijken we ook vooruit naar de 'nieuwste' youngtimers. Met 2022 in aantocht komt er weer een reeks auto's bij die deze status verdient. Je zou het niet zeggen, maar de retro Fiat 500 is er daar één van. Die verscheen immers in 2007, volgend jaar alweer 15 jaar geleden. Heb je aan zo'n oudere 500 nog een beetje een goede koop en zijn er zaken die je echt even goed moet controleren? Je leest het in Koopwijzer.

Verder nemen we een kijkje bij iemand met een immense verzameling oude Mercedes-Benz S-klasses en staan we stil bij de geschiedenis van de Audi RS4. De RS4 B7 is immers ook alweer een youngtimer. Je had 'm als sedan, cabriolet én als Avant, maar wat is nou de ultieme versie?

De Tesla Model S van Gino Coppens mag voorlopig nog lang geen youngtimer genoemd worden, toch heeft-ie een kilometerstand bereikt waar menig 15 jaar oude auto jaloers op kan zijn. Bijna 3,5 ton heeft de Model S achter de rug. We zijn natuurlijk razend benieuwd wat een elektrische auto met zoveel ervaring vertoont als we deze langs de nietsontziende Klokje Rond-keuring laten gaan.

Heb je niet zoveel met het oudere spul, dan hoef je AutoWeek ook deze week weer niet in de schappen te laten liggen. Zo reden we onder meer met de Toyota Yaris Cross en de Renault Captur. De nieuwkomer versus het ijkpunt in dit segment. Heeft Toyota gelijk in de roos geschoten met de Yaris Cross?

Tenslotte rijden we met de vernieuwde Kia Ceed. Terwijl de EV6 en Sportage momenteel alle aandacht opeisen van de modebewuste (lease)rijders, doet de Ceed op de achtergrond in stilte wat hij altijd al deed: het hart van de Europese automarkt steeds een beetje verder veroveren.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.