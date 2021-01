Dit lees je in AutoWeek 4

AutoWeek 4 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Hét nieuws van de afgelopen week was natuurlijk de onthulling van de volledig elektrische Mercedes-Benz EQA. In AutoWeek 4 lees je niet alleen al het nieuws dat deze belangrijke nieuwkomer met zich meebrengt, maar ook hoe de kleinste EV van Mercedes rijdt. AutoWeek mocht er vóór de onthulling namelijk al mee rijden.

Een auto van een compleet andere orde komt ook uitgebreid aan bod; de Maserati MC20. Maserati heeft lastige jaren achter de rug, maar met de MC20 laat de fabrikant uit Modena zien het kunstje nog niet verleerd te zijn. Tijd voor een kennismaking met een sportauto die wellicht een nieuwe levensfase voor het merk inluidt.

Daar houdt het sportieve spektakel van deze week niet mee op. Ook de Porsche 718 Boxster wordt namelijk aan een rijtest onderworpen. Die kennen we toch allang? Nou, nadat de atmosferische zescilinder in de 718 terugkeerde in de 718 Spyder en Cayman GT4, kwam er ook een wat dagelijks bruikbaardere GTS 4.0. Die laatste wordt nu nog wat geschikter voor elke dag met de komst van de PDK-automaat en het is die versie die Marco Gorter eens aan de tand voelt.

Voor wie er met een wat bescheidener budget op zoek gaat naar een auto die vooral praktisch goed inzetbaar moet zijn, zetten we de gloednieuwe Hyundai Tucson tegenover de Seat Ateca. De Tucson is beduidend extravaganter dan de Ateca, maar dankzij een opfrisbeurt moet de Ateca ook weer wat meer tot de verbeelding spreken. Toch blijft het een meer conservatieve keuze, maar of het ook een verstandigere keuze is?

In Klokje Rond staan we deze week stil bij een auto die nog niet eerder in deze rubriek verscheen, maar wel van een oude bekende is. Het begon allemaal in 2006, toen Ron Hindriks de teller van zijn Civic op vier ton zag gaan. We zijn vijftien jaar en heel veel liters verder. De Civic heeft plaatsgemaakt voor een Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi die voorbij een half miljoen kilometers is. Of de 308 het in zich heeft om over een paar jaar weer langs te komen, of dat Hindriks het beter met een andere auto kan proberen, zoekt Joep Schuurman uit.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.