Dit lees je in AutoWeek 39

BMW zet met de iX een opvallende elektrische auto neer, die op papier behoorlijk veelbelovend is. Het uiterlijk is misschien even wennen, maar daaronder schuilt echter een indrukwekkende EV, die bewijst dat het i-label zich achter de schermen steeds is blijven doorontwikkelen. Marco Gorter kon de iX aan de tand voelen.

Een stuk lager in het hedendaagse EV-aanbod vinden we de Mercedes-Benz EQA en de Audi Q4 e-tron. Allebei auto's die we tot op zekere hoogte ook in een andere hoedanigheid kennen. Zo deelt de EQA zijn basis met de GLA en is de Q4 e-tron een neef van de Skoda Enyaq en Volkswagen ID4. Badge engineering, in zekere zin. Welke badge werkt het beste?

Wie niet zoveel op heeft met elektrische auto's hoeft AutoWeek 39 niet in de schappen te laten liggen. Wat te denken van onze rijtest met de Audi TT RS? Ja, hij is er nog, inclusief een vrij recent vernieuwd voorkomen en natuurlijk die heerlijke vijfcilinder. In de Zuid-Franse bergen ging Jan Lemkes ermee op pad. Iemand moet het doen!

De TT RS bevindt zich uiteraard in een uiterst kleine niche. Ooit gold dat ook nog voor cross-overs, maar tegenwoordig word je er nog net niet mee doodgegooid. De Nissan Qashqai is één van de absolute verkoopknallers en voor wie een gebruikt exemplaar zoekt, is er aanbod genoeg. Dat geldt ook voor de Toyota C-HR, die wellicht net even wat meer tot de verbeelding spreekt. We zetten twee jong gebruikte exemplaren naast elkaar.

Op de occasionpagina's tref je onder meer een Ford uit de tijd dat tal van merken nog een stalen klapdak op compacte middenklassers drukten: de Ford Focus CC. Jesper Fassotte heeft er eentje uit 2008 waarmee hij aardig wat kilometers maakt. Het klokje geeft inmiddels 303.000 km aan en omdat we een Focus CC niet heel vaak met zoveel ervaring zien, is het een mooie kandidaat voor een Klokje Rond-keuring.

Tenslotte rijden we bij Beek Auto Racing in Den Haag een van zichzelf behoorlijk bescheiden auto op de rollenbank: de Volkswagen Up. De Up in kwestie houdt het echter niet meer bij de 60 pk die hij oorspronkelijk leverde. Althans, dat hoopt eigenaar Max Boxem. Hij stak geld in het tunen van de Up en nu wil hij wel eens zien of dat zijn vruchten heeft afgeworpen.

