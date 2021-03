Dit lees je in AutoWeek 12

AutoWeek 12 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Deze week is er extra aandacht voor elektrisch rijden in AutoWeek, want nummer 12 is een extra dik themanummer. Met het groeiende aanbod elektrische auto's zie je die al vaak in ons magazine, maar deze week gaan we er wat uitgebreider op in. Met tests van elektrische auto's én met interessante achtergrondverhalen.

We zetten bijvoorbeeld twee interessante, vooral op stadsgebruik gerichte elektrische auto's naast elkaar: de Fiat 500e en de Honda E. Allebei met de nodige klassieke invloeden in het uiterlijk en toch weer heel verschillend. De Honda is wat sterker en valt misschien wat meer op, maar hij is ook duidelijk duurder dan de Fiat. Tijd om eens uit te zoeken of dat prijsverschil een beetje te rechtvaardigen is.

Een andere EV die in de prijslijst nog behoorlijk wat elektrische auto's boven zich heeft, is de splinternieuwe Mercedes-Benz EQA. 'Betaalbaar' is natuurlijk wel relatief, het blijft tenslotte een Mercedes-Benz. Tijd om eens te kijken wat je krijgt als je de goedkoopste optie, de 250, aanvinkt.

Een andere interessante vraag is of BMW het handig aanpakt door de in de basis nog niet als EV ontwikkelde X3 in de vorm van de iX3 toch een elektrische variant te geven. Die vraag is het best te beantwoorden door er een vergelijkbaar geprijsde auto naast te zetten die wél enkel met een elektrische aandrijflijn bedoeld was: de Jaguar I-Pace.

Allemaal leuk, dat elektrische spul, maar of er ook echt snel een liefhebbersschare voor ontstaat? We hebben er in ieder geval al eentje gevonden! In Blits Bezit hebben we deze keer namelijk een Tesla Roadster, de auto waarmee het allemaal begon voor het merk. Volgens z'n eigenaar is ook zo'n elektrische auto echt wel iets waar je een zwak voor kunt krijgen.

We slaan even een brug tussen het heden en het verleden met een leuke reportage met onze duurtester, de Peugeot e-2008. Die ontmoet een oud familielid dat in bijna alles behalve de merknaam van 'm verschilt: de 604. Ze hebben toch nóg een bijzondere overeenkomst: allebei zijn ze 136 pk sterk en doen ze het zonder handbak. Vergezocht of niet, een gelegenheid om de 604 weer eens van dichtbij te bewonderen laten we natuurlijk niet aan ons voorbijgaan!

Meer benzineplezier is er in Klokje Rond. Deze week staat er een Mazda MX-5 op de brug bij Carrec Technocenter. Een NC met maar liefst 4 ton op de teller. De techniek vertrouwen we op zich op voorhand wel, maar de grote vraag is natuurlijk hoe het met de carrosserie gesteld staat na zoveel ervaring. Oudere MX-5-jes en andere Mazda's wilden nog wel eens een uitgebreid bezoek van het roestspook krijgen. Eens kijken of dat bij de NC beter voor mekaar is.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.