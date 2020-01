Dit kost de nieuwe Volkswagen Golf

In aanloop naar de Nederlandse introductie maakt Volkswagen vrijwel de hele prijslijst van de achtste Golf bekend. Instappen in de 90 pk sterke 1.0 TSI kan vanaf €25.995. Dieselen is mogelijk vanaf €32.005 voor de 2.0 TDI met 115 pk en handgeschakelde zesbak. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere een digitale cockpit, ledverlichting rondom en airco over één zone. Ook het multimediasysteem met aanraakscherm wordt in elke Golf standaard geïnstalleerd. De instap-Golf wordt op stalen 15-inch wielen gezet.

Naast de 90 pk sterke driecilinder komt er ook een 110 pk sterke handgeschakelde 1.0 TSI beschikbaar. Deze variant is enkel leverbaar vanaf de Life-uitvoering. Hiertoe gelden adaptieve cruisecontrol, parkeerhulp en 16-inch wielen als standaard. Een stapje hoger dan deze instap-Life staat de Life Business geparkeerd met onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, navigatie en verkeersbordherkenning. De nog luxere Style biedt een airconditioning over drie zones, een massagefunctie in de bestuurdersstoel en led-‘plus’-koplampen.

Prijzen van de 110 pk sterke Golf worden medio volgende maand bekend gemaakt. Naast de driecilinders volgen ook nog de 1.5 TSI met 130 pk (handbak) vanaf €30.590 en de 150 pk sterke mild hybrid eTSI. Die is leverbaar vanaf €36.782 en komt in eerste instantie alleen als Style naar ons land. De 2.0 TDI is er ook als 150 pk vanaf €42.030. Halverwege maart staan de eerste Golfs bij de Nederlandse dealers.