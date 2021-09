Dit kost de vernieuwde Lexus ES

Lexus hangt een prijskaartje aan de subtiel strakgetrokken ES. Het gamma is nog niet compleet, maar vooralsnog is de échte instapper de voordeligste ES tot nu toe.

De vanafprijs van de vernieuwde Lexus ES 300h, nog altijd de enige beschikbare motorversie, ligt formeel op € 62.395. Dat is opvallend, want de eerder al nóg subtieler vernieuwde auto was er tot nu toe al vanaf zo’n 55 mille. Voor die € 62.395 stap je echter in een behoorlijk complete Luxury Line, die zelfs luxe als een zonnescherm voor de achterruit, hout en leer en gekoelde voorstoelen in huis heeft.

Het kan echter ook voor fors minder, opvallend genoeg. Lexus vult het gamma in een later stadium nog aan de onderkant aan en vult dat gat tijdelijk op met twee Preference Line-uitvoeringen. Een ietwat rommelige gang van zaken, maar de Preference Line Business is er mooi wel vanaf € 51.445. Daarmee is deze ‘beperkt leverbare’ uitvoering voor zover wij weten de voordeligste Lexus ES tot nu toe. Het is ook gewoon weinig voor een auto uit het E-segment: een Mercedes E-klasse kost minimaal 63 mille, een A6 63,5 en een Volvo S90 toch nog dik 57.

Niet behelpen

De Preference is er ook zonder de Business-toevoeging en is dan kennelijk wel onbeperkt leverbaar. Die versie kost € 55.965. Beide uitvoeringen hebben standaard onder meer keyless entry, stoel- en stuurverwarming, een schuifdak, ledverlichting rondom en een vrij uitgebreid infotainmensysteem, dus echt behelpen is het niet. Wat het verschil is tussen de uitvoeringen en waarom de Preference niet als de instapper wordt gepresenteerd, hebben we neergelegd bij Lexus. Dit bericht wordt dus wellicht nog aangevuld.

Voor veeleisende fijnproevers is de Lexus ES er ook weer als F Sport Line en als President Line. De F Sport biedt voor € 70.395 een wat sportievere aankleding, terwijl de President voor € 72.995 wordt volgeladen met alles wat Lexus voor deze auto te bieden heeft.