Dít kost de vernieuwde Jaguar F-Type

De facelift die Jaguar op de F-Type doorvoerde, had vanbuiten vooral betrekking op de snuit van de sportieveling. Hoewel ook de achterlichten werden aangepast, is het de optisch lagere neus die met z'n nieuwe kijkers de aandacht weet te trekken. Ook onderhuids bleef de F-Type niet helemaal zichzelf. De zescilinders werden uit het gamma gehaald en er werd een nieuwe instap-V8 aan de leveringslijst toegevoegd. Die 450 pk sterke V8 krijgt gezelschap van een R-versie die voortaan 575 pk krachtig is. De prijslijst begint gelukkig met de bescheidener geprijsde 2.0 viercilinder.

De vernieuwde Jaguar F-Type Coupé kost als P300, met 300 pk sterke viercilinder in de neus, minimaal € 90.105. Let wel, net als de andere bedragen in dit artikel is dat exclusief kosten rijklaarmaken, kosten die bij Jaguar over het algemeen op € 1.195 liggen, maar of dat ook voor de F-Typ geldt, durven we nog niet met zekerheid te zeggen. Liever die viercilinder in combinatie met uitvoering R Dynamic? Reken dan op een bedrag van € 92.845. De vanafprijs van de F-Type Convertible met 300 pk sterke 2.0 is vastgesteld op € 97.215. De R Dynamic-versie kost bij de open F-Type € 99.965.

Achtcilinders

Dan de nieuwe 450 pk sterke variant van de 5.0 V8. Deze motorisering is altijd gekoppeld aan uitrustingsniveau R Dynamic, maar is met achter- of vierwielaandrijving te bestellen. De F-Type Coupé kost als achterwielaangedreven 5.0 V8 P450 € 144.315 terwijl de vierwielaangedreven smaak € 154.805 moet opbrengen. Bij de F-Type Convertible liggen deze bedragen op € 151.435 en € 160.925.

Bovenaan de ladder staat de altijd vierwielaangedreven R. Deze motorisering had voorheen een 550 pk versie van de belende 5.0 V8, maar het blok levert in de nieuwe F-type R liefst 575 pk en 700 Nm koppel. Een sprint naar 100 km/h is in 3,7 tellen achter de rug. Zijn topsnelheid: 300 km/h. Voorheen was de 575 pk (overigens met 680 Nm) sterke V8 voorbehouden aan de SVR. Deze altijd vierwielaangedreven variant kost als Coupé € 181.365 en als Convertible € 181.975.

First Edition

Jaguar stelt verder First Editions beschikbaar, tijdelijk leverbare uitvoeringen om de komst van de vernieuwde F-Type mee te vieren. De F-Type Coupé P300, P450 en P450 4WD First Editions kosten respectievelijk € 104.435, € 154.875 en € 163.365. Voor de F-Type Convertible liggen deze bedragen op € 110.845, € 160.285 en € 169.775. De First Editions krijgen onder meer speciaal 20-inch lichtmetaal, een in het zwart uitgevoerd dak en twaalfvoudig elektrisch verstelbare stoelen die met Windsor-leer zijn bekleed.