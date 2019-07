Dit kost de vernieuwde Audi A4

Voor dat geld staat een sedan klaar met een ’35 TFSI’-plaatje op de achterklep. Dat betekent dat er een 150 pk sterke viercilinder onder de kap ligt die vanaf nu is voorzien van Mild Hybrid-techniek. De 35 TFSI was er voorheen ook voor minder dan 40 mille, maar er zit een addertje onder het gras. Audi rekent het Pro Line-pakket namelijk vooralsnog tot de standaarduitrusting en dat betekent dat onder meer het MMI Radio Plus-infotainmentsysteem, automatische airconditioning en een ‘smartphone interface ‘ standaard zijn.

Dan is er natuurlijk nog genoeg te wensen over. Wie meer wil, doet er goed aan om in een Launch Edition te stappen. De tijdelijk beschikbare Launch Edition Business kost namelijk geen cent extra en biedt onder meer wat exterieur-opsmuk, navigatie, een digitaal instrumentarium en ledkoplampen. De Launch Edition Sport krijgt een vergelijkbare uitrusting, een duur audiosysteem en bovendien een S-line exterieurpakket mee en kost €2.970 meer dan de instapper.

Een krachtiger motor behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden, al zijn die mogelijkheden aanvankelijk wel beperkt. Behalve de 35 TFSI biedt Audi de 40 TFSI en 45 TFSI aan, met respectievelijk 190 en 245 pk. De 40 TFSI kost minimaal €46.420, de 45 moet met €57.940 fors meer opbrengen. Alleen de 45 TDI, die vooralsnog de enige beschikbare diesel is, is duurder. De zespitter levert 231 pk en kost minimaal €65.130. Topversie Edition One is er alleen in combinatie met de krachtigste benzine- of dieselmotor en kost derhalve minimaal €67.686. De prijzen van de S4 zijn nog niet bekend.

Dan is er natuurlijk nog de Avant, die zich traditioneel in de warme belangstelling van het koperspubliek mag verheugen. Deze versie kost net geen €1.100 meer dan de vierdeurs A4.