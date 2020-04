Dít kost de nieuwe Toyota Yaris

Het is inmiddels bijna op de dag af een half jaar geleden dat Toyota de hagelnieuwe vierde generatie van de Yaris aan autoland voorstelde. Nu is ook bekend welke bedragen Toyota voor z'n nieuwe potentiële succesnummer wil ontvangen.

Toyota slaat vandaag de orderboeken van de nieuwe Yaris open. Net als voorheen is Toyota's concurrent van auto's als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta met een hybride aandrijflijn te krijgen, al staan er ook reguliere benzineversies op de bestellijst.

De vanafprijs van de nieuwe Yaris is vastgesteld op € 17.895. Voor dat bedrag krijg je de sleutels overhandigd van een Yaris met de Aygo bekende 72 pk sterke 1.0 VVT-i driecilinder onder de kap. Schakelen gaat met een handbak. De vanafprijs geldt voor de Comfort-uitvoering, een variant die standaard beschikt over zaken als airco, elektrisch bedienbare ruiten voor en led-verlichting achter. Op veiligheidsgebied profiteert deze instapversie al van Toyota Safety Sense, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen dat onder meer adaptieve cruisecontrol en Lane Trace Assist omvat. Als Active kost de Yaris met basismotor € 19.495.

Tweemaal 1.5: Hybrid en non-Hybrid

De motorversie waar Toyota in Europa waarschijnlijk de meeste exemplaren van wegzet, is de 1.5 Hybrid. De Yaris 1.5 Hybrid heeft een 1,5-liter grote viercilinder onder de kap die volgens het Atkinson-principe loopt. Uiteraard wordt de benzinemotor bijgestaan door een elektromotor, een unit die het systeemvermogen op 116 pk brengt. De Yaris 1.5 Hybrid heeft een vanafprijs van € 21.195. Het betreft hier de Comfort-uitvoering. Voor de Active wil Toyota minimaal € 22.795 op zijn rekening bijgeschreven zien. De Style en Executive kosten respectievelijk € 26.095 en € 27.595.

Voor wie de 1.0 te weinig spierkracht levert, maar wie geen hybride voor de deur wil parkeren, heeft Toyota ook een krachtigere benzinemotor in de aanbieding: een 121 pk sterke 1.5. De vanafprijs van de Yaris 1.5, die net als de 1.0 is voorzien van een handbak, ligt tijdelijk op € 19.995 (Active). De Style gaat met deze krachtbron vanaf € 23.295 over de toonbank.

Introductieversies

Toyota levert de Yaris 1.5 VVT-i net als de 1.5 Hybrid tijdelijk ook als First Edition. Deze introductie-uitvoering heeft standaard volledige ledverlichting aan zowel voor- als achterzijde, compleet met dynamische richtingaanwijzers. De First Edition staat op 16-inch lichtmetaal en in het interieur kom je onder meer een 7-inch groot digitaal instrumentarium én het uitgebreide multimediasysteem tegen, een systeem dat zowel met Apple Carplay als met Android Auto overweg kan. Ook standaard: Smart Entry, airco (automatische airco op de Hybrid) en elektrische ramen achter. De 1.5 VVT-i kost als First Edition € 21.395, de 1.5 Hybrid € 24.195.

Naast de First Edition heeft Toyota een tweede tijdelijk leverbare introductieversie: de Launch Edition. Deze uitvoering is gebaseerd op uitvoeringsniveau Executive en beschikt standaard over zaken als automatische airco, led-sfeerverlichting en sportstoelen met halflederen bekleding. Het pakket veiligheidssystemen wordt uitgebreid met Blind Spot Monitor en Lane Change Assist. Meer verwennerij komt in de vorm van een 10,2-inch groot head-up display. Vanbuiten is de Launch Edition onder andere te herkennen aan zijn 17-inch grote lichtmetalen wielen en aan de in twee kleuren uitgevoerde koets. De Coral Red-gespoten koets contrasteert daarbij met een in het zwart uitgevoerd dak. De Launch Edition is te krijgen als 1.5 Hybrid en is leverbaar vanaf € 28.095

De nieuwe Yaris staat deze zomer bij de Nederlandse dealers. Bestellen kan per direct.