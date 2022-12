Dit kost de nieuwe Audi Q8 e-tron

De Audi E-tron is gefacelift en gaat voortaan als Q8 e-tron door het leven. Als je wil weten wat er bij die facelift zoal veranderde, verwijzen we je door naar dit artikel. Vandaag gaan we in op de prijzen die Audi vraagt voor de vernieuwde elektrische SUV, die vanaf heden in twee carrosserievarianten, met twee verschillende accugroottes en in drie uitrustingsniveaus te koop is.

Auto's met de kleinere accu heten '50 e-tron' en die met het grotere exemplaar heten '55 e-tron'. Met die accupakketten komt de Q8 e-tron respectievelijk 488 en 578 km ver volgens de WLTP-testcyclus. De Q8 e-tron heeft als Sportback, die ook als 50 en 55 verkrijgbaar is, door diens betere stroomlijn overigens een iets groter maximaal rijbereik: 501 km voor de 50, 595 km voor de 55. De 50-accu is 89 kWh groot en kan snelladen met tot 150 kW, de 55-accu is 106 kWh groot en kan snelladen met tot 170 kW. Bij laatstgenoemde moet je volgens Audi de accu van 10 naar 80 procent kunnen bijladen in 31 minuten.

Drie uitvoeringsniveaus

Heb je je geprefereerde carrosserievariant en accugrootte gekozen, dan rest het uitkiezen van een van de drie uitrustingsniveaus. Die heten Edition, Advanced Edition en S Edition. De Q8 e-tron beschikt altijd (dus als Edition) over 19-inch wielen, ledkoplampen, metallic lak, navigatie, climate-control en een 360 graden-camera en is als S Edition het meest compleet uitgerust - al blijven er altijd extra dingen te kiezen. De S Edition is een sportiever uitgedoste uitvoering van de Advanced Edition, welke onder meer beschikt over zaken als 20-inch wielen, lederen bekleding en stoelverwarming.

Alle prijzen voor de Audi Q8 e-tron - per uitvoeringsniveau, accuformaat en carrosserievorm - zijn als volgt:

Model Prijs Edition Prijs Advanced Edition Prijs S Edition Audi Q8 50 e-tron €70.385 €77.785 €81.685 Audi Q8 50 e-tron Sportback €73.785 €79.985 €84.085 Audi Q8 55 e-tron €82.865 €89.065 €93.165 Audi Q8 55 e-tron Sportback €85.265 €91.465 €95.565

De nieuwe Audi Q8 e-tron is vanaf heden te bestellen, de eerste leveringen moeten in februari 2023 plaatsvinden.