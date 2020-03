Dít kost de nieuwe Audi A3 Sportback

De vanafprijs van de nieuwe A3 Sportback is vastgesteld op € 34.400, een prijs die geldt voor de variant met een aan handbak gekoppelde 110 pk sterke 30 TFSI-benzinemotor onder de kap. Hier schuilt een klein addertje onder het gras, dit is namelijk een motorversie die 'later' beschikbaar komt. De A3 Sportback is per direct te bestellen, al vangt de motorenlijst van de nu bestelbare varianten aan met de 35 TFSI.

De vanafprijs van de A3 Sportback met 150 pk sterke 35 TFSI als krachtcentrale ligt op € 36.820. Voor dat bedrag krijg je de Pro Line-uitvoering. Audi's jongste is in dat geval gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dat is overigens vooralsnog de enige transmissie die op de prijslijst staat, versies met DSG-automaten volgen eveneens later. De 35 TFSI is verder te krijgen in combinatie met uitrustingsniveaus Business Edition, S Edition en Edition One, smaken die respectievelijk € 36.820, € 40.820 en € 40.830 kosten.

Liever een dieselmotor in je nieuwe A3 Sportback? Ook dat is mogelijk, al is de keuze net als op benzinevlak vrij summier. Audi zet namelijk vooralsnog alleen de 116 pk sterke 30 TDI op de prijslijst, een motorversie die ook alleen nog aan in combinatie met de handgeschakelde zesbak is te krijgen. De vanafprijs: € 38.570. Ook hier geldt de basisprijs voor de Pro Line-uitvoering. De 30 TDI is net als de 35 TFSI verder leverbaar als Business Edition (€ 38.570), als S Edition (€ 42.570) en als Edition One (€ 42.760).

Zoals gezegd zijn bovenstaande smaken per direct te bestellen. De levering van de eerste nieuwe A3's Sportback start eind april.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Pro Line omvat onder meer gescheiden klimaatregeling, parkeersensoren achter, cruise control, DAB+-radio, en een multifunctioneel met leer bekleed sportstuur. 16-inch lichtmetaal zijn ook standaard. De Business Edition voegt daar zaken als 17-inch lichtmetaal, full-ledkijkers, MMI Navigatie plus, Audi Virtual Cockpit, led-achterlichten sportstoelen en verkeersbordherkenning aan toe. De S Edition gooit het over een sportievere boeg en beschikt naast over bovenstaande onder meer over het S-line exterieur- en interieurpakket en over een sportonderstel. Introductieversie Edition One is gebaseerd op de S Edition, maar beschikt daarnaas over donker getinte matrix-ledkoplampen, dynamische richtingaanwijzers, 18-inch lichtmetaal en zilverkleurige inzetstukken aan de buitenkant.