Dit kost de Mercedes-Benz EQE SUV

Oké, tikkie flauw wellicht. Dat worden we echter wel een klein beetje van het modellenbeleid van Mercedes, dat bij de elektrische EQ-modellen nog meer dan voorheen het ‘Matroesjka-beleid’ lijkt te hanteren. De EQE lijkt als twee druppels water op de wat grotere EQS en dat geldt nog meer voor de SUV-broertjes van beide modellen, die niet heel fantasievol ‘EQS SUV’ en ‘EQE SUV’ worden genoemd. Een groot verschil tussen de EQE SUV en EQS SUV is wel dat laatstgenoemde een zevenzitter is, terwijl de EQE het met vijf zitplaatsen doet. Na de grootste elektrische SUV van het merk is het nu de beurt aan de EQE SUV om een prijskaartje te ontvangen. In Nederland vraagt Mercedes minimaal €91.950 voor die auto. Dat is grofweg 76 procent van de basisprijs van een EQS SUV (€120.827), terwijl de EQE SUV met 4,86 meter toch 95 procent van de lengte van de EQS SUV haalt. Tel uit je winst!

Voor die net geen 92 mille staat de EQE SUV als EQE 350+ klaar. Zonder ‘SUV’ op de achterklep, dus. Die 350+versie is vooralsnog de enige achterwielaandrijver van het stel en komt ook het verst op een lading stroom: tot maar liefst 594 kilometer. De andere uitvoeringen hebben ook 90,6 kWh aan boord, maar komen door vierwielaandrijving, meer vermogen en/of grotere wielen minder ver. De EQE 350+ 4Matic heeft net als de achterwielaangedreven variant 292 pk, maar met 765 in plaats van 565 Nm wel meer koppel. Het bereik loopt hier op tot 541 theoretische kilometers en hij kost minimaal €99.089.

De Mercedes EQE 500 4Matic heeft met 408 pk wel meer vermogen en kost minimaal €116.755. Daar weer boven staat de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic. Die auto heeft 476 pk en 858 Nm en kost zonder opties €130.791. De nog krachtiger 53 AMG komt ook, maar heeft vooralsnog geen Nederlandse prijs. De optielijst is bij de AMG-versies wat minder lang, omdat het ‘Premium Pakket’ standaard is. Behalve een overbodige spatie levert dat onder meer een panoramaschuifdak en Burmester-audio op. Alle EQE SUV’s beschikken standaard over een warmtepomp, een achteruitrijcamera, een actieve spoorassistent en Distronic-adaptieve cruise control.