Dit kost de Ford Puma

De Ford Puma is terug en zoals we ondertussen weten, gebeurt dat niet in de vorm zoals we hem kenden. De sportieve compacte coupé maakt plaats voor een cross-over. Aankomende februari belandt de auto bij de Nederlandse dealers. We weten nu voor hoeveel.

Instappen in de Puma kan vanaf € 26.900. Daarvoor doopt Ford de auto onder in een Titanium-jasje. Standaard is deze versie voorzien van aiconditioning, cruisecontrol, 8-inch touchscreen met Sync3-multimedia en navi. Ook parkeersensoren in de achterbumper en een draadloze smartphonelader zijn aanwezig. Een stapje hoger in de prijslijst treffen we de ST-Line met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, sportievere bekleding en een volledig digitaal instrumentarium dat zich achter een 12,3-inch groot scherm schuilhoudt. De Puma ST-Line kost in ons land minimaal € 28.050.

Zowel de Titanium als de ST-Line komen ook als ‘X’ naar ons land toe. Beide uitvoeringen krijgen van Ford dan nog eens donker getinte ramen, 18-inch lichtmetaal, automatische airconditioning en een regensensor. Prijzen voor deze versies bedragen achtereenvolgens € 29.000 en € 30.140. Al deze prijzen gelden voor de Puma die wordt aangedreven door de 125 pk sterke 1,0-liter mildhybride EcoBoost benzinemotor. De Nederlandse importeur haalt ook de krachtigere 155 pk sterke versie naar ons land. Deze komt enkel in combinatie met de ST-Line X-uitrusting leverbaar vanaf € 31.650. Medio volgend jaar volgt nog de luxere Vignale-versie. Deze is standaard van led-koplampen, lederen bekleding en andere zachte interieurmaterialen voorzien. Prijzen voor deze versie volgen in een later stadium.

De orderboeken zijn per direct geopend. Vanaf februari 2020 krijgen de eerste eigenaren de sleutels in de handen gedrukt.