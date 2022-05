Dit kost de elektrische Volkswagen ID Buzz

De weg naar de marktintroductie van de Volkswagen ID Buzz is een bijzonder lange geweest. Begin dit jaar stelde Volkswagen na ruim tien jaar eindelijk een productierijpe elektrische personenauto en bestelwagen met sterke designinvloeden van de klassieke T1 en T2. De ID Buzz is de personenautoversie die in de vorm van de ID Buzz Cargo een bedrijfswagenbroertje krijgt. Van beide versies heeft Volkswagen nu de orderboeken geopend en dus zijn ook de prijzen bekend. De ID Buzz heeft vooralsnog een vanafprijs van €69.990, maar er komen op termijn ook goedkopere versies.

Volkswagen levert de ID Buzz vooralsnog alleen met de 77 kWh accu en met een 204 pk sterke elektromotor op de achteras. Volkswagen heeft al aangekondigd dat de ID Buzz later ook minder potente versies en smaken met een kleiner accupakket krijgt. Daarnaast geldt de voorlopige vanafprijs van bijna 70 mille van de ID Buzz voor een van de twee speciale introductieversies waarin het model vooralsnog alleen leverbaar is. Later komen er reguliere uitvoeringen bij. Volkswagen mikt er dan ook op dat de vanafprijs van de ID Buzz later op zo'n €55.000 komt te liggen.

ID Buzz

De ID Buzz is er vooralsnog dus met slechts één aandrijflijn en is te bestellen als 1st en als 1st Max. In de €69.990 kostende vijfzits ID Buzz 1st - die 413 kilometer ver komt op een volle accu - heeft standaard al 20-inch lichtmetalen wielen, stoel- en stuurverwarming, Art Velours Eco-bekleding en het Discover Pro-infotainmentsysteem met 10-inch scherm. Matrix-koplampen, adaptieve cruise control, Keyless Acces, Park Assist Plus, een achteruitrijcamera en elektrisch te openen schuifdeuren én een elektrisch bedienbare achterklap zijn allemaal standaard.

De Volkswagen ID Buzz 1st Max - die 410 kilometer ver komt - kost minimaal €74.590 en voegt aan bovenstaande 21-inch lichtmetaal, elektrisch verstelbare 'comfortstoelen', een infotainmentsysteem met 12-inch scherm en veiligheidssystemen als Side Assist, Trained Park Assist en Travel Assist dat semi-autonoom rijden op de snelweg mogelijk maakt naar de ID Buzz.

De bagageruimte van de ID Buzz heeft een inhoud van 1.121 liter. Klap je de achterbank plat, dat kun je tot 2.205 liter aan spul meezeulen. Het accupakket is met maximaal 170 kW vol te laden met kakelverse stroom. De topsnelheid van de ID Buzz bedraagt 145 km/h en hij is in staat om in 10,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h te zoemen.

ID Buzz Cargo

De Volkswagen ID Buzz Cargo is de bedrijfswagenversie van de elektrische ID Buzz. Ook de ID Buzz Cargo is vooralsnog alleen te bestellen met de 77 kWh accu en de 204 pk sterke aandrijflijn. De actieradius van de Cargo-versie is vastgesteld op 424 kilometer. Volkswagen vraagt minimaal €46.200 voor de ID Buzz Cargo. Let wel, dit is natuurlijk exclusief btw en bpm.

Het laadvermogen van de ID Buzz Cargo bedraagt 650 kilo en het maximum trekgewicht is vastgesteld op 1.000 kilo. De bestelbus heeft een houten laadvloer en een schuifdeur aan de rechterkant. De standaarduitrusting van de bestel-Buzz omvat onder meer airco, een digitaal instrumentarium, led-verlichting rondom, een infotainmentsysteem met 10-inch scherm, een elektrisch verwarmbare bestuurdersstoel, parkeerpiepers en - in bedrijfswagenland lang niet altijd vanzelfsprekend - in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers.

De eerste exemplaren van de Volkswagen ID Buzz en ID Buzz Cargo worden in oktober verwacht.

Prijzen Volkswagen ID Buzz