Dit is mogelijk de nieuwe (elektrische) Toyota C-HR!

De bZ4X is momenteel de enige in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto van Toyota die deel uitmaakt van het bZ-label, maar zal dat natuurlijk niet lang zo blijven. Naast de bZ-modellen komt Toyota met een reeks auto's die zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische aandrijflijnen beschikbaar komt. AutoWeek kan je vandaag patentplaten laten zien van een productierijpe nieuwe compacte SUV van het merk waar waarschijnlijk ook een elektrische versie van komt.

In augustus kon AutoWeek je al de eerste foto's laten zien van het tweede model dat Toyota aan het bZ-label hangt: de bZ3. Die bZ3 is een elektrische sedan die FAW Toyota in China op de markt brengt. In de database van het Australische patentbureau heeft AutoWeek nu tekeningen opgedoken van wat een productierijpe nieuwe SUV is, die mogelijk ook een volledig elektrische aandrijflijn krijgt. De stijl van de auto doet sterk denken aan de C-HR, wat erop wijst dat de nog naamloze nieuwkomer die cross-over op termijn mogelijk gaat vervangen.

In december 2021 trok Toyota een enorm blik elektrische concept-cars open. Het merk liet onder meer een reeks enkel volledig elektrische bZ-modellen zien, maar schoof daarnaast ook een achttal toekomstvisies naar voren die vooruitblikken op auto's die niet alleen met een elektrische aandrijflijn, maar ook met verbrandingsmotoren verschijnen. Een daarvan was de Small SU EV. Op de patentplaten die AutoWeek boven water heeft gekregen, zien we een concrete productieversie daarvan. Net als de Small SU EV is deze nog naamloze nieuwe Toyota getekend volgens de kenmerkende nieuwe huisstijl van het merk, compleet met C-vormige dagrijverlichting en de daadwerkelijke koplampen een verdieping lager in het front.

De naam van de Small SU EV wees er samen met het grotendeels dichte front al op dat dat studiemodel op papier een elektrische aandrijflijn had. Zoals gezegd maakte de concept-car deel uit van een reeks vooruitblikken op auto's die niet alleen met elektrische aandrijflijnen, maar ook met verbrandingsmotoren zullen worden geleverd. De auto op de patentplaten heeft dan wel geen zichtbare uitlaatpijpen, maar wel een prominenter aanwezige en dus meer open grille. We mikken erop dat de auto op de patentplaten dus een hybride aandrijflijn heeft.

De algehele vorm van de auto doet sterken aan die van de C-HR. De Toyota C-HR debuteerde in 2016 tijdens de Autosalon van Genève en is inmiddels dus zeven jaar oud. In 2019 werd de cross-over al gefacelift en dat betekent dat het huidige model geen lang bestaan meer voor de boeg heeft. De auto op deze patentplaten zou dan ook zomaar de nieuwe Toyota C-HR kunnen zijn. De huidige C-HR heeft een in de C-stijl verstopte handgreep van het achterportier. Bij deze mogelijk nieuwe Toyota C-HR zitten de handgrepen gewoon lager in de portieren, al zijn ze wel net als de exemplaren van de voorste portieren in de carrosserie verzonken.