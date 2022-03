Dit is de Renault Austral

Na zeven jaar presenteert Renault een opvolger voor de Kadjar. De Renault Austral heeft een nieuwe naam en dat is niet voor niets, want de auto lijkt een stuk zekerder van zijn zaak dan zijn voorganger. Dit is hem!

Nieuwe naam, nieuw begin

Nieuwe 1,2-liter driecilinder in drie varianten

Langer dan de Qashqai

‘Dit is de auto die de Renault Kadjar moet doen vergeten’, schreef collega Lars onlangs al eens. Zo’n zin is hier bij uitstek op zijn plek, want Renaults nieuwe C-segment-SUV heeft niet voor niets een nieuwe naam. Begrijp ons niet verkeerd: de Renault Kadjar is een prima auto, en bepaald geen flop. Tegelijkertijd komt dat vooral doordat hij zijn technische basis deelt met de eveneens prima Nissan Qashqai, de auto die dit segment feitelijk heeft uitgevonden. De Kadjar is weliswaar iets groter dan die Qashqai, maar kwam aanvankelijk door de vele knopjes en schakelaars van Nissan ook een beetje over als een haastklus. Dat de facelift van 2018 daar met nieuwe knoppenclusters voor de klimaatregeling, ramen en spiegels grotendeels een einde aan maakte, heeft nooit een einde kunnen maken aan dat ‘broertje van’-imago.

Design

Het wat behoudende design van de Kadjar helpt trouwens ook niet. Waar de eveneens in 2015 gelanceerde Talisman de enorme C-vormige koplampunits en brede achterlichten introduceerde waaraan we Renaults sindsdien herkennen, doet de Kadjar het tot op de dag van vandaag zonder die elementen. De Austral heeft ze uiteraard wel, in een nieuwe vorm die sterk lijkt op wat we bij de volledig elektrische Mégane E-Tech zien. Van die auto leent hij wel meer design-elementen, zoals de opvallende strip boven de zijruiten die de achterste zijruit omvat, om vervolgens ter hoogte van de achterdeur weer te verdwijnen. Een belangrijk verschil met de E-Tech is natuurlijk dat de Austral een grille heeft, met een opvallende ‘blokjes’-invulling. Het geheel oogt keurig, typisch Renault en ontegenzeggelijk modern, maar tegelijkertijd is de Austral zeker geen designtechnische lefgozer. Gewoon een nette SUV, dat is het. Wie het geheel nog wat wil opstoeren kan kiezen voor een Esprit Alpine-versie. Die is vergelijkbaar met wat tot nu toe RS-line heet bij Renault, al zien we in plaats van aangepaste bumpers vooral een andere kleurstelling en unieke interieur-aankleding. De semi-matgrijze kleur is bijvoorbeeld uniek voor deze variant.

Ruimte

Een voor zijn segment ook vrij forse SUV, trouwens. De Austral is 4,51 meter lang, 1,83 meter breed en 1,62 meter hoog, bij een wielbasis van – net als die van de Qashqai - 2,67 meter. Daarmee is hij aan alle kanten 1 of 2 centimeter groter dan de Kadjar, en zo’n 8 centimeter langer dan een Qashqai. Dat levert ook extra ruimte op, zij het in eerste instantie vooral met de bank plat. Dan gaat er 1.525 liter in de Austral, tegen 1.447 voor de Qashqai. Met de bank omhoog blijft de Renault met 500 in plaats van 504 liter nipt achter, maar hij heeft een kunstje achter de hand: een over 16 centimeter verschuifbare achterbank. Met die optie (optie!) is de bagageruimte te vergroten tot maximaal 575 liter. Dat is met wat inschikkelijkheid best vaak mogelijk, want beenruimte achterin is er genoeg. Wel moet er een kanttekening bij, en dat is dat een deel van de genoemde hoeveelheid ruimte onder de laadvloer zit. Geen ramp, maar die vloer kan om onduidelijke redenen niet omlaag en dus is de bagageruimte altijd opgesplitst, tenzij je de bodemplaat in zijn geheel achterwege laat en er dus een onafgewerkte en hobbelige bodem rest. Bij de hybrideversies zit hier bovendien de 12V-batterij, die snoept nog een klein hoekje van de ruimte af. De bijbehorende cijfers: 430 liter met de bank in de normale positie, 555 met de bank in de voorste stand.

Mild Hybrid Advanced

Met ‘hybrideversie’ bedoelen we trouwens een volwaardige hybride, maar er is ook een mild-hybrid. Sterker nog: iedere beschikbare aandrijflijn is geëlektrificeerd, en in Nederland ook nieuw. De bekende 1,3-liter viercilinder, die in de Qashqai en tal van andere Renaults, Dacia’s, Nissans en Mercedessen zit, komt in Nederland niet op het Austral-menu. Internationaal wel, maar hier moeten we het doen met drie versies van een geheel nieuwe, 1,2-liter grote driecilinder turbomotor. De eerste heet Mild Hybrid Advanced en levert in samenwerking met een 48V-mild-hybridesysteem 130 pk. Dat is 10 pk minder dan de basismotor van de Kadjar en Qashqai, maar daar staat tegenover dat deze aandrijflijn een stukje zuiniger moet zijn. Renault belooft 1 op 18,9 en een CO2-uitstoot van 123 gram per kilometer. De driecilinder loopt volgens de zogenaamde Miller-cyclus en moet dankzij een speciale balansas net zo mooi lopen als een viercilinder. De praktijk zal het leren. Opvallend is dat geen enkele aandrijflijn vooralsnog met de Nissan Qashqai wordt gedeeld. Die auto staat weliswaar op dezelfde, nieuwe versie van het CMF-CD-platform, maar heeft zijn eigen benzinemotoren en krijgt ook een eigen hybrideversie.

E-Tech Hybrid

De Mild Hybrid Advanced is alleen leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. Automaatrijders komen automatisch terecht bij de volwaardige hybride, die net als bij onder meer de Clio en Arkana E-Tech Hybrid heet. De Austral E-Tech Hybrid krijgt een aandrijflijn met dezelfde opzet, en inclusief de unieke versnellingsbak (in totaal 7 verzetten) met rechte vertanding. Tegelijkertijd is er heel veel anders, te beginnen met de motor. De atmosferische 1,6-liter viercilinder in de huidige hybrides - oorspronkelijk van Nissan – wordt namelijk vervangen door diezelfde nieuwe 1.2. Ook hier een turbomotor dus, en met een cilinder minder dan wat we gewend zijn van de hybride. De Austral E-Tech Hybrid is er met 160 of 200 pk. De snelste versie sprint in 5,9 tellen van 0 naar 100 km/h. Terwijl de motor kleiner werd, werd de accu juist wat groter. Renault geeft een verbruik op van 1:21,7 bij een CO2-uitstoot van 105 gram per kilometer. Opvallend is dat de E-tech Hybrid-models een ‘E’ achter hun typenaam krijgen, waardoor er ’Australe’ lijkt te staan.

Plug-inhybrides zijn er vooralsnog niet. Over het waarom daarvan blijft Renault wat vaag, maar het lijkt erop dat het merk eerst eens wil afwachten wat de regelgeving omtrent (de CO2-uitstoot van) dit soort auto’s gaat doen. Een elektrische versie komt er zeker niet, maar de Austral krijgt wel een elektrische evenknie met een unieke koets.

Bijzonder is dat de Austral ook verkrijgbaar wordt met 4Control, ofwel vierwielsturing. Dat zagen we tot nu toe alleen op grotere Renaults en op RS-modellen. Het gaat om een nieuwe versie van het systeem, met een achteras die tot 5 graden tegenstuurt bij snelheden onder de 50 km/h. Dat levert een draaicirkel op van 10,1 in plaats van 11,5 meter, dat is serieus compact. Bovendien krijgen versies met 4Control een geavanceerdere Multilink-achterwielophanging, waar andere varianten het met een torsieas doen.

Interieur en technologie

De E-Tech Hybrid heeft behalve een lager verbruik en meer vermogen nog een voordeel, want de automaat levert meer opbergruimte in het interieur op. Renault monteert in dat geval namelijk net als bij de Mégane E-Tech Electric een bedieningshendel aan de stuurkolom, zodat het midden vrij blijft voor allerlei vakjes en bakjes. Ook treffen we hier een opvallende ‘hendel’ aan, die niets meer of minder blijkt dan een plek om je hand op te laten rusten bij de bediening van het touchscreen. Dat is in het gunstigste geval maar liefst 12 inch groot, als aanvulling op het even grote instrumentarium. De schermcombinatie lijkt sterk op die van de Mégane Electric en huisvest ook hier een nieuw systeem dat zijn basis vindt in Android Automotive. Het biedt daarom ook allerlei handige Google-functies, een mooie integratie met smartphones en de mogelijkheid om de boel met apps naar smaak aan te kleden. Wie aan tweemaal 12 inch niet genoeg heeft, kan trouwens ook nog een fors head-updisplay krijgen.

In de rest van het interieur zien we ook veel terug van de elektrische Mégane. Dat betekent dat er veel nieuwe elementen zijn, zoals het ietwat vierkante stuurwiel en de daarop geplaatste knoppen. Dat oogt allemaal wat hoogwaardiger en een stuk moderner dan wat Renault nu gebruikt. Ook de rest van het interieur mag er zijn. Het is strak en modern, maar dankzij het gebruik van onder meer hout ook best sfeervol en gezellig. Er zijn weinig knoppen, maar we nemen gelukkig wel fysieke toetsen voor het aanpassen van de temperatuur waar.

Renault hoopt de Austral aan het einde van de zomer, dus in het vroege najaar, in Nederland te verwelkomen. Voordat het zover is hopen we er uiteraard al mee te mogen rijden en worden de prijzen bekendgemaakt.