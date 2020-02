Dit is de Peugeot Landtrek!

Peugeot heeft in het verleden van de 404 en 504 versies met een open laadbak geleverd en met de Hoggar had het merk in Zuid-Amerika een tot kleine pick-up verbouwde 207 op de menukaart staan. In 2017 voegde Peugeot een auto aan zijn Afrikaanse leveringsgamma toe die simpelweg 'Pick Up' heette. Die eentons pick-up, een auto in de categorie waar ook pick-ups als de Nissan Navara en Toyota Hilux onder vallen, was in de basis helemaal geen Peugeot. De Pick Up was in feite niets meer dan een van eigen designelementen voorziene Rich van alliantiepartner Dongfeng. Ook voor deze Landtrek wijkt Peugeot uit naar een Chinese fabrikant.

De Landtrek staat op de planning voor onder meer de Zuid- en Midden-Amerikaanse markt en moet ook in grote delen van Afrika worden verkocht. De auto deelt zijn technische basis én het grootste deel van zijn koets met de Kaicene F70 van de Chinese fabrikant Changan (foto 15). De Landtrek komt beschikbaar met een enkele cabine en meet in dat geval 5,39 meter in de lengte. De Landtrek met dubbele cabine is met een lengte van 5,33 meter iets korter. Peugeot levert de pick-up straks in een relatief eenvoudige uitvoering, die Workhorse heet. Die variant heeft geen conventionele achterbumper, zodat de achterklep volledig omlaag kan worden geklapt. Daarnaast komt er een completer uitgeruste uitvoering die de naam Multipurpose draagt. Peugeot levert straks eveneens een versie die gereed is voor de komst van een opbouw.

De Landtrek heeft een maximumlaadvermogen van zo'n 1.200 kilo en moet maar liefst 3.000 kilo aan zijn trekhaak kunnen hangen. De Landtrek heeft in alle gevallen een 211 pk en 320 Nm sterke 2,4-liter grote benzinemotor onder de kap. Tevens is er een diesel, een 1,9-liter viercilinder die 150 pk en 350 Nm levert. De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar vallen ook aan een zestraps automaat te koppelen. De in de basis 1.950 kilo wegende Landtrek is in de basis een achterwielaandrijver. Vierwielaandrijving is echter wel beschikbaar.

Het uiterlijk van de Landtrek is, hoewel wellicht ietwat onnatuurlijk, wel duidelijk Peugeot. Datzelfde geldt voor het interieur. Zaken als het stuurwiel, het infotainmentsysteem, het instrumentarium en de 'tuimelschakelaars' op de middenconsole zijn duidelijk afkomstig uit het magazijn van Peugeot.