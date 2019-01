Dít is de nieuwe Renault Clio!

Zoals inmiddels bekend maakt de vijfde generatie van de Renault Clio gebruik van het nieuwe CMF-B-platform van Renault, een basis die we straks ook onder de Captur tegenkomen. Dat platform opent voor de Clio de poorten naar de wereld van autonome technieken én van die van elektrificatie. Veelal gaat een generatiewisseling hand in hand met toegenomen afmetingen, maar de nieuwe Clio kreeg anders geprogrammeerde groeihormonen geïnjecteerd.

De nieuwe Clio is namelijk 1,4 centimeter korter en bovendien 3 centimeter lager dan die van zijn voorganger. Ondanks zijn iets gekrompen buitenmaten belooft Renault meer interieurruimte. Gisteren werd al duidelijk dat dit onder meer verband houdt met het dashboard dat minder ruimte inneemt. De bagageruimte, met dubbele bodem, heeft een inhoud van 391 liter, 26 liter meer dan die van het uitgaande model.

Wat design betreft, lijkt de Clio zeer sterk op zijn voorganger, maar wie goed kijkt, ziet dat elke vierkante centimeter plaatwerk helemaal nieuw is. Aan de voorzijde bepaalt met name de vormgeving van de standaard full-ledkoplampen het beeld. De kijkers zijn voorzien van de kenmerkende C-vorm die we kennen van andere Renaults, zoals de Mégane. Ook aan de achterzijde zien we compleet nieuwe lichtunits. Die hebben weliswaar iets weg van die van de Clio IV, maar zijn toch echt helemaal nieuw en vooral groter. Ook hier past Renault zijn C-vormige lichtsignatuur toe. Het minuscule derde zijruitje van de Clio IV wordt naar de prullenmand verwezen. De handgreep van de achterste portieren is weer in de C-stijl verwerkt, al heeft Renault ogenschijnlijk beter zijn best gedaan om die handgreep in het ontwerp te integreren. Van opzij bezien vallen de hogere 'schouders' - en daarmee de kleinere raampartij - op. Onderaan de portieren opnieuw een soort uitholling, al wordt het verdiepte deel niet meer opgevuld met een zwart kunststof paneel. De onderzijde van de deuren wordt aangekleed met een chroomstrip waarin de modelnaam is te lezen.

Net als het binnenste van de nieuwe Clio valt ook het exterieur uiteraard te personaliseren. Renault maakt melding van drie exterieurpakketten (rood, oranje en zwart). De Clio komt beschikbaar in 11 kleuren, waarvan onder andere Orange Valencia, Brun Vision en Blue Celadon nieuw zijn. Renault maakt al melding van de komst van een Initiale Paris-versie én van een nieuwe RS Line-uitvoering. Of die laatste de GT Line gaat vervangen, is nog niet duidelijk.

Over de techniek van de nieuwe Clio laat Renault nog niet veel los. Wél meldt het merk dat de Clio op het CMF-B-platform staat en dat het de eerste Renault is die uitgerust wordt met een hybride E-Tech-aandrijflijn.

Interieur

Zoals we gisteren al zagen, is het interieur volledig vernieuwd. Renault benadrukt dat het materiaalgebruik 'aanzienlijk' is verbeterd ten opzichte van het huidige model, en dat kan de Clio-werkplek alleen maar goeddoen. Volgens Renault neemt het dashboard minder ruimte in dan het huidige exemplaar en dat komt de interieurruimte ten goede. De mechanische handrem van de huidige Clio wordt ingewisseld voor een elektronisch aangestuurd exemplaar, wat ook weer goed is voor de interieurruimte. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een strook waarin de ventilatieroosters zijn verwerkt. Uiteraard valt er straks een boel te personaliseren; zo maakt Renault melding van acht designthema's. Opvallend is het verticale 9,3-inch display op de middenconsole. Dat ongetwijfeld optionele scherm heeft een grotere diameter dan de 8,7 inch grote unit in bijvoorbeeld de Talisman. Het infotainmentsysteem dat eraan is gekoppeld, draagt de naam Easy Link en is helemaal nieuw ontwikkeld. Een tweede scherm vinden we achter het stuurwiel. De Clio maakt net als verschillende tijdgenoten kennis met een digitaal instrumentarium. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is het display 7 of 10 inch groot. Meer tech komt in de vorm van een vak onderin de middenconsole, waar telefoons draadloos zijn op te laden.

Uitgebreide technische specificaties en informatie over de beschikbaarheid en prijzen voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.

Succesnummer

De Clio is al jaren een begrip in autoland en zeker de vierde generatie die nu nog bij de lokale Renault-dealer staat, is een schot in de roos gebleken. De compacte Fransman werd in 2012 tijdens de Autosalon van Parijs aan de wereld voorgesteld en onderging medio 2016 een facelift. Daarmee beginnen de jaren voor de Clio te tellen, zeker als je bedenkt dat auto's als de Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Kia Rio vrij recent van vers bloed zijn voorzien. In de verkoopstatistieken merkt Renault daar echter helemaal niets van. De Clio is in Europa nog altijd Renaults populairste model en vorig jaar wist de auto in Nederland 12.023 aankoop- of privateleasecontracten binnen te slepen, goed voor een tweede plek in de verkoopstatistieken en voor een marktaandeel van 2,69 procent. Of de Clio Estate terugkeert, samen met de Fabia Combi de enige stationwagen in zijn segment, is nog niet bekend.