Dít is de nieuwe Morgan Plus 6

Morgan houdt zich aan zijn woord en presenteert in Genève de Plus Six, de eerste volledig nieuwe Morgan in jaren en ook nog eens de eerste met een turbomotor onder de kap.

Het Engelse Morgan Cars zwaaide onlangs de Plus 8 en daarmee zijn laatste model met een V8 onder de kap uit. De achtcilinder keert niet meer terug, maar Morgan laat het gat dat de Plus 8 niet leeg achter. Deze hagelnieuwe Plus Six springt er namelijk in. En hoe.

De Plus Six lijkt in eerste instantie 'gewoon' een Morgan, maar is toch echt helemaal nieuw. Onder de kap geen V8 van BMW meer, maar wel een uit Beieren afkomstige machine. In de nog altijd klassiek ogende neus van deze nieuwe Engelsman houdt zich namelijk een 340 pk en 500 Nm sterke geblazen zes-in-lijn schuil (B58). Daarmee schiet de auto zich in 4,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Plus Six is gebouwd rond een volledig nieuw uit hout én aluminium opgebouwde basis die Morgan het CX-Generation Platform noemt. Die basis is - jawel - tweemaal zo stijf als het vorige aluminium platform dat het bedrijf toepaste voor zijn modellen. Het gewicht ligt op 1.075 kilo. Met zijn lengte van 3,89 is de Plus Six iets korter dan de Plus 8.

De Plu Six komt beschikbaar met een hardtop, een opvallend gevormd exemplaar dat een knipoog is naar klassieke racers uit de jaren zestig. Een aanzienlijk verschil met het 'tentje' dat op de Plus 8 te krijgen was. Natuurlijk is ook het binnenste van de Plus Six helemaal nieuw. Het geheel doet nog klassiek aan, maar de automaathendel verraadt de moderne genen van deze Engelsman. We vinden zelfs een digitaal display in het binnenste van de Plus Six. Meer moderne invloeden: wat te denken van automatische verlichting