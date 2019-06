Dit is de nieuwe Bentley Flying Spur

Bentley trekt het doek van de geheel nieuwe Flying Spur. De derde generatie werd in een geheel nieuw jasje gestoken, maar de kernwaarden bleven gelijk: het is een luxepoes.

Nadat Bentley het doek trok van een geheel nieuw getekende Continental GT, lag het in de lijn der verwachting dat het merk binnen korte tijd met een nieuwe generatie van zijn grotere broer zou komen. Dat moment is dan nu daar, want hier staat de nieuwe Flying Spur. De naam Flying Spur kennen we sinds 2005, toen de auto het levenslicht zag als verlengde versie van de destijds rondrijdende Continental GT. Na de tweede generatie die in 2013 werd onthuld is het nu tijd voor het derde hoofdstuk van de ultieme sedan. Bij de 5,32 meter lange Flying Spur groeide de wielbasis met 130 mm naar een totaal van een kleine 3,2 meter. Het gewicht van de Brit komt uit op 2.437 kilogram.

Het ontwerp is uiteraard volgens de nieuwe huidige Bentley-designtaal getekend. De gigantische neus kenmerkt zich door de grote grille met aan weerszijde twee ronde lampen die worden volgestopt met de laatste ledtechnieken. Aan de zijkant worden stevige vouwen getekend. Voor de achterkant heeft Bentley, in tegenstelling tot de nieuwe Continental GT, vierkantere lampen ontworpen. De binnenkant heeft verder weinig verrassingen in petto en valt zoals te verwachten in tientallen leer- en houtsoorten af te werken. Het roterende 12,3-inch scherm uit de Continental GT voor de infotainment vinden we ook hier terug.

Onder de kap lepelt Bentley de bekende 6,0-liter W12 met 635 pk. Een blok dat goed is voor een koppel van 900 Nm. Binnen 3,8 seconden vliegt de Flying Spur vanuit stilstand naar de 100. Doortrappen kan tot 333 km/h. De achttraps automaat met dubbele koppeling neemt de transmissie voor zijn rekening. Geheel nieuw is de elektronische vierwielbesturing die Bentley voor het eerst gebruikt. Verder zit de Bentley vol met een batterij aan veiligheidsvoorzieningen.

Volgend voorjaar belandt de nieuwe Flying Spur bij de lokale dealers. Prijzen zijn uiteraard nog onbekend, de huidige vanafprijs ligt tussen de € 241.260 en € 313.615. Begin maar vast met sparen dus!