Dít is de Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic

De Mercedes-Maybach GLS is het tweede Maybach-model van Mercedes-Benz sinds Das Haus het luxelabel in 2015 terugbracht door het op een extra weelderige en tevens extra lange versie van de S-klasse te plakken. Nu besprenkelt Mercedes-Benz zijn grootste SUV met de Maybach-kruidenmix.

In tegenstelling tot de Mercedes-Maybach S-klasse is de wielbasis van de Mercedes-Maybach GLS gelijk aan die van de auto waar hij op is gebaseerd: 3,14 meter. Toch heb je achterin deze 5,2 meter lange GLS meer beenruimte dan in de reguliere versies. De derde zitrij is namelijk niet aanwezig. In plaats daarvan geeft Mercedes-Benz de luxueuze GLS twee captain seats achterin, enorme fauteuils. Wie het geluk heeft daar op plaats te mogen nemen, geniet van 1,10 tot 1,34 meter aan beenruimte. Riant. Liever een vijfzitter? Kan ook. Ook prettig: de GLS gaat 2,5 cm door de knieën om de passagiers in te laten stappen. De elektronisch uitschuifbare én verlichte treeplanken zijn tevens uniek voor deze Maybach-GLS.

Hoewel de Mercedes-Maybach GLS duidelijk herkenbaar is als GLS, is er ook een aantal bijzondere designelementen. Zo draagt de SUV een op de neus staande Mercedes-ster en wordt het vooraanzicht vooral bepaald door de werkelijk enorme Maybach-grille met verchroomde verticale spijlen. De voorbumper is specifiek voor deze Maybach-versie en is uiteraard ook doorspekt met chroomwerk. Meer chroom vinden we rond de zijruiten. De wielen, leverbaar in de maten 22- en 23-inch, behoeven weinig uitleg. Die zijn net als de rest van de auto opvallend. Op de D-stijl is onder meer een Maybach-logo geplakt en wie het wil, kan zijn Maybach-GLS two-tone laten uitvoeren.

Onder de motorkap van Mercedes' meest luxueuze SUV ooit doet een 4,0-liter V8 dienst als krachtcentrale. De machine levert 588 pk en 730 Nm koppel, maar heeft dankzij het inmiddels bekende EQ Boost-systeem 22 pk en 250 Nm extra. Deze aandrijflijn is met dit vermogen puur en alleen voorbehouden aan de Mercedes-Maybach GLS. Verbruik- en sprintcijfers vermeldt Daimler vooralsnog niet, en dat lijkt ons in dit segment ook nergens voor nodig.

Nappaleer, kussentjes, een te openen panoramadak met jaloezieën, verwarmbare en geventileerde massagestoelen die uitgebreid te verstellen vallen, zijn standaard. Wie denkt dat al het denkbare standaard is, heeft het overigens mis. Zo levert Mercedes-Benz standaard luchtvering, maar moet je ook bij deze Mercedes-Maybach GLS bijbetalen voor E-Active Body Control. Ook zijn zaken als klaptafeltjes, een koelkast met plek voor drie champagneflessen optioneel leverbaar. Leuk detail: het bekende Air Balance-pakket, waarmee het binnenste van een fris riekend luchtje is te voorzien, is straks leverbaar met een speciaal voor deze SUV ontwikkelde odeur.

De Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic komt medio volgend jaar op de markt. Welk bedrag op het prijskaartje wordt geschreven, is nog niet bekend. Reken er maar op dat het bedrag zich het beste laat omschrijven als 'aanzienlijk'.