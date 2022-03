Dit is de hybride Honda Civic e:HEV

Een krap jaar nadat Honda de eerste foto's van de nieuwe Civic Hatchback vrijgaf heeft het merk de Europese versie van het model uitgebreid belicht. De elfde generatie Civic komt - als we de Type-R even vergeten - alleen als hybride Civic e:HEV naar Nederland en is vanaf eind dit jaar beschikbaar.

Met de komst van de hybride Civic e:HEV is elk model dat Honda in Europa levert voorzien van een geëlektrificeerde aandrijflijn. Daarmee heeft het merk de eerste stap in zijn elektrificatiestrategie afgerond. Wat er in 2023 komt? Een heleboel! Maar de nieuwe hybride Civic Hatchback is interessant genoeg om uitgebreider bij stil te staan.

Hybride

Hoewel de Civic in onder meer de Verenigde Staten wel als sedan geleverd wordt, haalt Honda de nieuwe elfde generatie van het model alleen als Hatchback naar Europa. Wat carrosserievarianten betreft valt er dus weinig te kiezen en datzelfde valt te zeggen over de aandrijflijnen. Hoewel Honda de Civic op termijn ook als heftige Type-R naar Europa haalt, is de hybride e:HEV-variant de enige conventionele variant die hier op de prijslijst wordt gezet. Die Civic e:HEV krijgt een splinternieuwe 2.0 viercilinder, een machine die volgens de Atkinson-cyclus loopt. Deze benzinemotor werkt samen met twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 184 pk en 315 Nm. Uitgebreide technische specificaties van deze aandrijflijn houdt Honda nog onder de pet, al weten we wel dat het gemiddeld verbruik onder de 5 l/100 km moet liggen.

Design

Hoewel de Honda Civic direct als zodanig valt te herkennen, is er weinig van het wilde design van het vorige model overgebleven. De scherpe vouwen, strakke lijnen en grote openingen in de bumpers maken plaats voor rustiger ogende designelementen. De achterspoiler die de achterruit van de vorige Civic in twee delen opknipte, is tevens komen te vervallen. Aan de voorkant zijn de familiebanden met de Accord en Insight evident. De led-achterlichten zijn relatief eenvoudig van opzet en worden aan elkaar geknoopt met een ledstrip. Leuk detail: de zijspiegels zitten nu aan de portieren vast en zijn dus niet meer aan de A-stijl bevestigd.

Interieur

Het binnenste van de nieuwe Civic is relatief minimalistisch van opzet met een over de gehele breedte van het dashboard lopende strook waarin de ventilatieroosters zijn ondergebracht. In het opgeruimd ogende dashboard vinden we onder meer een 9-inch infotainmentsysteem dat meer op ooghoogte zit dan het exemplaar in de vorige Civic. Het kan (draadloos) overweg met Apple Carplay en Android Auto.

De nieuwe Honda Civic e:HEV komt in de herfst van dit jaar op de markt.

Sinds de introductie van de eerste generatie Civic in 1972 zijn er verspreid over tien generaties wereldwijd meer dan 27,5 miljoen exemplaren van verkocht. Ook in Nederland is de Civic in grote aantallen te vinden. Op jacht naar een gebruikte Honda Civic? Neem dan vooral ons occasionaanbod door!