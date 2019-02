Dit is de Ford Focus ST

De huidige generatie Focus is inmiddels even onder ons en dat betekent dat het tijd is dat Ford een gespierde versie aan de menukaart toevoegt. Bovenaan de ladder komt uiteraard een oppermachtige RS-versie te staan, maar op die versie moeten we nog even wachten. Wel kunnen we vandaag digitaal kennismaken met de nieuwe Focus ST!

De vorige generatie Focus ST had een 250 pk sterke 2.0 EcoBoost onder de kap, een blok dat nu wordt ingewisseld voor een 280 pk en 420 Nm sterke 2.3 Ecoboost viercilinder. Inderdaad: in de basis de machine uit de vorige RS en uit de huidige Mustang. Het maximumkoppel komt vrij tussen de 3.000 en 4.000 tpm. Met die machine sprint de Focus ST in 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h, een halve tel rapper dan zijn voorganger. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak met tussengasfunctie of middels een zeventraps automaat naar de voorwielen gestuurd. In de transmissie is eLSD-techniek geïntegreerd, techniek die in feite als elektronisch sperdifferentieel fungeert.

De ST valt in diverse rijmodi in te stellen, Slippery/Wet, Normal en Sport. Wie het optionele Performance Pack bestelt, kan de Focus ST ook in 'Track' zetten én krijgt een Focus ST met Launch Control. De Sport-knop op het stuurwiel zet de auto direct in de Sport-stand. Ford Performance heeft uiteraard de ophanging en de remmerij onder handen genomen en Ford belooft een directere gasrespons. De remmen hebben aan de voorzijde een diameter van 330mm, achter zijn ze 302 mm groot. Daarnaast is de stuurinrichting 15 procent directer dan die van de reguliere Focus. De dempers aan de voorzijde zijn 20 procent stijver, de exemplaren achter 13 procent stijver.

Vanbuiten is de nieuwe Focus ST natuurlijk te herkennen aan zijn heftigere uiterlijk, maar voor écht extreem spoilerwerk zal je moeten wachten op een nieuwe Focus RS. De centraal geplaatste uitlaat van de vorige ST keert niet meer terug. Het voordeel: de Focus ST is nu ook met een trekhaak te krijgen.

Vanbinnen monteert Ford onder andere een nieuw instrumentarium, een exemplaar met meters voor de turbo- en oliedruk en voor de olietemperatuur, informatie die weergegeven wordt op een 4,2-inch digitaal display. Recaro-sportstoelen zijn van de partij, zetels die te bekleden zijn met stof, leer of met een combinatie van stoffen. Andere sfeerverhogende zaken: een afgeplat stuurwiel, ST-logo's, aluminium sportpedalen en aluminium accenten en sierdelen. Goed nieuws voor wie graag op pad gaat met bagage: Focus ST komt er ook weer als Wagon!