Dít is de BMW M8 Gran Coupé!

Er komt een eind aan de uitbreiding van BMW's 8-serie-familie. Na de M8-versies van de 8-serie Coupé en Cabrio is nu ook de 8-serie Gran Coupé in een machtig M8-vechtkostuum gehesen.

In juni dit jaar voegde BMW met de 8-serie Gran Coupé een derde en laatste carrosserievariant toe aan de line-up van de 8-serie die al uit een Coupé en een Cabrio bestond. Die laatste twee waren er zelfs al als M8 en vandaag is de dag dat ook de M8 Gran Coupé aan het daglicht wordt voorgesteld. Het mag geen verrassing heten dat de M8 Gran Coupé in ieder geval op technisch vlak forse overeenkomsten vertoont met z'n twee reeds bekende sportbroers.

Ook de M8 Gran Coupé komt te beschikken over een 600 pk en 750 Nm sterke 4.4 V8, een achtcilinder met niet één, maar twee turbo's. Met deze krachtcentrale dendert de meest praktische telg van de 8-serie in 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Minstens zo indrukwekkend zjin de 11,2 seconden die nodig zijn om de digitale snelheidsmeter op 200 km/h te krijgen. De topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h, maar wie het volgens goede M-traditie leverbare M Driver's Package bestelt, moet door kunnen stampen tot een tempo van 305 km/h.

Niets in de wereld schreeuwt 'meer!' harder dan het performancehoekje van autoland en dus levert BMW ook van de M8 Gran Coupé een overtreffende trap: de M8 Competition Gran Coupé. In de gestrekte neus van die over-de-topversie ligt dezelfde 4,4-liter grote V8, al levert dat dubbel geblazen hart in deze uitvoering 625 pk en 750 Nm koppel. Die 25 extra paarden zorgen voor een kleine winst van 0,1 tel op de 0-100-sprint. Een snelheid van 200 km/h is met 11 seconden 0,2 tellen eerder bereikt dan in de 'reguliere' M8 Gran Coupé. Bij zowel de M8 als de M8 Competition wordt het vermogen middels een M Steptronic-automaat met acht versnellingen over alle vier de wielen verdeeld. Het M xDrive-systeem stuurt het gros van z'n vermogen naar de achteras. Wie DSC uitschakelt, kan zelfs ál het vermogen naar de achterwielen zenden.

Wie dergelijke sprintjes niet uitprobeert, moet zowel de M8 Gran Coupé als de Competition op een gemiddeld verbruik van 10,5-10,7 l/100 km kunnen krijgen.

Uiteraard zijn deze M8's méér dan slechts 8-series met een wild kloppende rikketik. BMW voorziet het tweetal van een adaptief M-onderstel, past de remmerij aan én werpt nog een blik op zaken als de stuurinrichting en de gasrespons. Vanbuiten is het duo uiteraard te herkennen aan hun heftige bumpers met fikse koelopeningen, maar tegens aan het grote 20-inch lichtmetaal en aan de M-kenmerkende vier uitlaatpijpen onderaan de van een diffuser voorziene bilpartij.

De levering van de M8 Gran Coupé start in het april 2020. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.