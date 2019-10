Dít is de BMW 2-serie Gran Coupé

Hier is-ie dan eindelijk: de BMW 2-serie Gran Coupé. Zijn publieksdebuut staat voor de LA Auto Show op de agenda, maar in aanloop naar dat moment mogen we de auto alvast vanuit alle digitale hoeken aanschouwen. Dit belooft BMW’s antwoord te zijn op auto’s van bijvoorbeeld Mercedes-Benz en Audi, dit is hun compacte sedan.

BMW zet een, voor het merk zelf, bijzondere stap met de hagelnieuwe 2-serie Gran Coupé. Het is namelijk voor het eerst dat het merk met een antwoord komt op gevestigde modellen uit thuisland Duitsland. Neem de Audi A3 Limousine of de Mercedes-Benz CLA. Beide auto’s zijn al (bijna) bezig met hun tweede hoofdstuk, terwijl BMW nog van afwezigheid schitterde. Bij BMW achten de ontwerpers het nu ook de grootste tijd om mee te doen in het premium-rijtje compacte sedans, of vierdeurscoupés zoals BMW het zelf noemt. Net als de eerder genoemde modellen van concurrenten is het recept duidelijk: de populaire compacte middenklasser van het gamma dient als basis, waarna de koets vooral aan de achterkant flink wordt aangepakt. Bij Audi de A3, bij Mercedes de A-klasse en bij bij BMW nu de 1-serie. Waarom BMW de auto vervolgens 2-serie Gran Coupé noemt zal waarschijnlijk voor hun altijd een weet en voor ons een vraag zijn.

Het bekende UKL-platform geldt ook als basis voor deze nieuwe auto, waardoor we BMW-liefhebbers wederom moeten teleurstellen: ook deze 2-serie Gran Coupé verplaatst al zijn vermogen (in de basis) enkel naar zijn voorwielen. De koets van de sedan meet een lengte van 4,526 mm, breedte van 1.800 mm en hoogte van 1.420 mm. De wielbasis is goed voor een lengte van 2.670 mm. Met deze maten is de auto ruim 200 mim langer en 1 mm breder dan de 1-serie. In de hoogte levert de auto 14 mm in. Achterin de 2-serie Gran Coupé kunnen we 50 liter meer aan bagage kwijt, want de auto slikt 430 liter aan spul (tegen 380 liter in de 1-serie). Kijken we naar de concurrenten, dan is de CLA in alle opzichten een stukje groter (4.688, 1,830 en 1,439 mm). De A3 Limousine, die op zijn laatste benen loopt, is in alle opzichten iets kleiner.

Kijken we naar de koets van de nieuwe 2-serie Gran Coupé, dan hebben de ontwerpers er niet simpelweg “een kont aangeplakt”. De voorzijde is identiek met de wat schuin geplaatste (standaard) led-koplampen en BMW’s nieuwe nierengrille, maar vanaf de zijportieren zien we verschillen. Zo verliezen die portieren hun frame rondom de raampartijen en is de achterkant compleet nieuw ontworpen. Voor de vorm van de achterlichten werd op de tekentafel van de 8-serie Gran Coupé gekeken, hoewel de indeling flink wordt opgeschut. Nieuw is de standaard hoogglans zwarte balk die de achterlichtunits verbindt. Het BMW-logo prijkt in het midden van de sierstrip. De ‘luchthappers’ aan de achterkant keren tevens bij elke uitvoering terug.

Binnenin ontmoeten we een bekend interieur. Verwacht hier, met dat van de 1-serie in het achterhoofd, geen verrassingen. Op de motorenlijst parkeert BMW vanaf de introductie drie motoren: de 140 pk sterke 218i benzineversie en de190 pk sterke viercilinder 220d-diesel. De standaard vierwielaangedreven M235i met 306 pk geldt als het topmodel. Op de internationale prijslijst staat ook de 231 pk sterke 228i xDrive, maar die wordt uitsluitend in de Verenigde Staten geleverd. De M235i krijgt naast de standaard xDrive vierwielaandrijving kosteloos de achttraps Steptronic Sport-transmissie (met Launch Control-modus), een mechanisch Torsen-differentieel en M Sport Steering en dito remmen.

Volgend jaar maart belandt de auto bij de Nederlandse dealers. De prijslijst wordt begin volgende maand vrijgegeven waarna het publiek van de LA Auto Show voor het eerst aan de auto in echt mag snuffelen.