De autofabriek van de toekomst volgens BMW

BMW gaf in Dingolfing op 1 juli het startsein voor de productie van de nieuwe 7-serie. AutoWeek nam een kijkje in de fabriek waar al in 1977 de eerste generatie van de 7-serie van de band rolde; BMW’s grootste fabriek wordt stap voor stap omgetoverd tot de autofabriek van de toekomst. En dat volgens BMW’s iFactory-concept, waar de auto’s zelfs autonoom van de band rijden voor de kwaliteitscontrole.

Wat direct opvalt wanneer je door de gigantische fabriek in Dingolfing loopt, is de enorme verscheidenheid aan modellen en varianten die er door elkaar van de band lopen. Van de 4-serie Cabriolet met dieselmotor tot de iX en van de M8 tot de nieuwe 7-serie.

Laatstgenoemde wordt gebouwd met verbrandingsmotor, als plug-in hybride en als elektrische i7. Eind dit jaar zal een kwart van de hier gemaakte BMW’s volledig elektrisch zijn en dat aandeel moet eind 2025 al zijn gegroeid tot ruim vijftig procent. Dat gaat hard.

Opmerkelijk zijn nu al de verschillen bij de nieuwe 7-serie. Ook bij de productie van een i7 zien we een zogenaamd ‘huwelijk’, waarbij het onderstel met de aandrijflijn en de carrosserie elkaar ontmoeten en onlosmakelijk met elkaar worden verenigd. Het accupakket en de elektromotoren zijn al in het onderstel verwerkt.

Opvallend, maar logisch is het ontbreken van een cardanas; de voor- en achterwielen hebben immers hun eigen elektromotoren. Nog opvallender is het verschil in volume van de aandrijfcomponenten. Wat een bakbeest is een V8-motor met versnellingsbak en radiateur in vergelijking tot een elektrische aandrijflijn!

Dingolfing krijgt AI

De fabriek in Dingolfing is gaandeweg gemoderniseerd en gedigitaliseerd, maar met de komst van de 7-serie worden er grote stappen gezet. Overal zien we camera’s die kwaliteitschecks uitvoeren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Waar in de meeste autofabrieken nog wordt gewerkt met barcodes, zien we hier medewerkers aan de productielijn met RFID-scanners om hun pols, die registreren welk onderdeel op welke auto wordt gemonteerd.

Slimme camerasystemen en sensoren in de productielijn verzamelen data voor evaluatie in realtime, uitgevoerd door algoritmes en AI. Feedback wordt direct naar de medewerkers aan de productielijn gestuurd via slimme apparaten. Het systeem registreert ook de voortgang van de productie en detecteert eventuele afwijkingen. Op dit moment wordt het toegepast in veertig verschillende stappen van de productie van de 7-serie.

De introductie van het nieuwe model zorgt ook voor nieuwe toepassingen van digitalisering. Een nieuw systeem verzamelt data van verschillende locatiesystemen en genereert op basis daarvan een realtime ‘digitale kopie’ van de assemblagehal. Denk daarbij aan een soort bewegend Google StreetView, waarmee je virtueel door de assemblagehal kunt lopen. Indrukwekkend om te zien. Elke auto en alle componenten zien we terug. Zelfs het gebruikte gereedschap wordt geregistreerd.

Digitalisering

Na afloop van de rondleiding door de fabriek spreken we met Milan Nedeljković, binnen de Raad van Bestuur van BMW AG verantwoordelijk voor de productie. We vragen hem wat de voordelen zijn van de verregaande digitalisering van een autofabriek. “Allereerst: nog nooit veranderde de productie zo snel als nu. We leven in een bijzondere tijd. Digitalisering en het gebruik van AI bieden kansen voor de efficiency, maar vooral ook voor het verbeteren van de kwaliteitscontrole, omdat mensen nu eenmaal wel eens een fout maken en algoritmes dit beter kunnen. Het zorgt er ook voor dat we zeer efficiënt een extreme variatie aan modellen en aandrijflijnen door elkaar kunnen bouwen op één productielijn.”

Nieuwe i5 volgend jaar

“We bouwen natuurlijk steeds meer EV’s. Nu de iX en de i7 en volgend jaar komt daar de nieuwe i5 bij. Van al onze fabrieken is Dingolfing het verst getransformeerd tot wat we de ‘iFactory’ noemen. Drie kernwoorden staan daarbij centraal: Lean, Green en Digital. Auto’s als de iX en de 7-serie zijn met hun baanbrekende technologie een katalysator voor verandering, ook in de fabriek. De innovaties zitten niet alleen in het product, maar ook in de productie. Bovendien kunnen we door de digitalisering veel sneller inspelen op een veranderende markt. We verwachten nu dat een derde van de bestelde 7-series een i7 zal zijn, maar we hebben voldoende flexibiliteit om dat aan te passen. Nog een mooi voorbeeld: het is voor de koper van een nieuwe 7-serie zelfs mogelijk om tot een paar dagen voor productie nog wijzigingen in de configuratie door te voeren!”