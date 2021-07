Volkswagen-topman Herbert Diess is er naar verluidt van overtuigd dat ‘zijn’ concern kan uitgroeien naar een marktaandeel van 10 procent in de Verenigde Staten. EV’s moeten die kar gaan trekken.

Tien procent klinkt voor ons Europeanen niet eens als heel erg veel. Logisch, want bij ons heeft de Volkswagen Groep zo’n 27 procent in handen en heeft Volkswagen zelfs op merkniveau meer dan 10 procent van de markt in handen. In de VS hangt de vlag er echter iets anders bij en moet het Duitse concern – let wel, het hele concern – het doen met dik 2 procent.

Volgens Automotive News Europe denkt topman Diess dat de EV de sleutel kan zijn tot een groter Amerikaans marktaandeel. Diess spreekt daarmee niet zozeer een doel uit, maar stelt simpelweg dat het Duitse concern in zijn ogen juist door de komst van de EV veel groter kan worden in de VS. Aanleiding is het succes van de ID4, het eerste ID-model dat de overstap naar de VS maakte. Ook van de hippe ‘ID Buzz’, die onlangs nog in productievorm werd gespot, wordt veel verwacht voor de Amerikaanse markt. Bovendien werkt Volkswagen aan een grote elektrische SUV, de ID8.

De autoverkoop-koek wordt in de VS totaal anders verdeeld dan bij ons. Amerikaanse pick-ups en Aziatische cross-overs nemen er vrijwel de gehele top-10 in beslag en Volkswagen speelt eigenlijk een rol in de marge. Ter vergelijking: in 2020 was Subaru, dat in Europa juist erg achterblijft, ongeveer dubbel zo groot als Volkswagen.