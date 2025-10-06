Deze Ford Escort kende je wellicht nog niet - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Ford Escort is een ware zeldzaamheid in ons land inmiddels, zelfs de laatste generatie zie je eigenlijk amper nog. Naar een Wagon kun je al helemaal lang zoeken. Toch is ook de Europese Escort Wagon niet zo zeldzaam als de stationwagonversie van de Ford Escort die we hier zien. Dit model is überhaupt vrijwel niet aanwezig in ons land. We hebben immers te doen met een Amerikaanse Escort. Jazeker, ook aan de andere kant van de grote haringvijver was er een Escort.

De Amerikaanse Escort was redelijk vergelijkbaar met de onze qua afmetingen. En waar onze Escort een kleinere broer van de Sierra en later Mondeo was, was de Escort daar een broertje van de Taurus. Dat zie je aan deze door AutoWeek-forumlid D oh gespotte generatie ook best goed. Dit is in diverse opzichten echt een beetje een te heet gewassen Taurus om te zien. Onderhuids is het echter allesbehalve een familielid van de Taurus. Dat wil zeggen; deze derde generatie van de Amerikaanse Escort deelde zijn basis net als zijn voorganger onder meer met de Mazda 323. Wel kreeg deze generatie in tegenstelling tot die ervoor enkel krachtbronnen van Ford. We hebben hier een SE te pakken en die had een 112 pk sterke 2.0 vierpitter.

De Escort stamt uit 1997 en is vanzelfsprekend niet meteen nieuw hier de weg op gekomen. Wel is hij al op jonge leeftijd aan zijn eerste gele platen geholpen, want in 2000 was de Nederlandse registratie. In 2011 ging hij voor zover we kunnen zien naar zijn tweede baasje hier in Nederland en later heeft de auto nog een keer dik zeven jaar bij een autobedrijf gebivakkeerd. Ook nu is de auto na twee korte eigenaarsperioden dit jaar weer bij een bedrijf terechtgekomen. Veel animo zal er ook niet zijn voor zo'n Escort, en onderdelenvoorziening kan het lastig maken om 'm op de weg te houden. We zijn benieuwd wie hier straks de sleutels van in handen krijgt.